Ministra de Vivienda no descarta "que siga habiendo corrupción" dentro de este sector

Hania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dijo no descartar que todavía exista corrupción dentro de dicha cartera y que continúa la lucha contra este flagelo, que ya ha avanzado en un 50% desde el inicio de su gestión el pasado 10 de diciembre de 2022.

Según indicó, los mismos colaboradores del ministerio son los que denuncian prácticas irregulares y que se está avanzando poco a poco, pues la gestión del sector debe continuar mediante la entrega de obras y el destrabe de proyectos.

“Yo no descarto que siga habiendo corrupción en el Ministerio, o sea no lo descarto, de hecho, seguimos levantando información (…) Estamos en esas, pero como tú sabes siguen surgiendo cosas y hay que ir gestionándolas y tomando las acciones correctivas”; dijo a Las cosas como son de RPP Noticias.

“Diría que (hemos avanzado) en un 50% o 60% todavía falta, los propios colaboradores están empezando a hablar y a decir (…) Creo que hay muchos funcionarios que están empezando a decir, yo no soy corrupto y quiero sentirme orgulloso del ministerio en el que trabajo”, añadió.

Denuncias por bono de arrendamiento

La ministra se refirió a la corrupción dentro de su sector, ante la denuncia realizada por el dominical Panorama que deba cuenta sobre irregularidades en la entrega del bono de arrendamiento para las personas cuyas viviendas resultaron afectadas por el ciclón Yaku.

Según lo revelado, no existe un control sobre la entrega de esta bonificación, pues las personas beneficiadas no están realizando los alquileres y que sus viviendas no fueron afectadas por los temporales que se registraron en diversas zonas del país durante los primeros meses del año.

Al respecto, la representante del Ejecutivo indicó que ya se realizaron las verificaciones y que en los casos denunciados sí hubo alquiler de viviendas y dijo que se está investigando el caso; sin embargo, no precisó cuáles son las acciones inmediatas.

“Lo que nosotros hemos visto es que, en estos casos, hemos hecho las verificaciones justamente para poder responder y sí ha habido alquiler de esas personas. Entonces ahí creo que hay que terminar de aclarar la situación e igual está en proceso de investigación”, manifestó.

Acción en Moquegua

En cuanto a la situación en Moquegua por la actividad del volcán Ubinas, la ministra sostuvo que están en coordinación con la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte.

Asimismo, dijo que en esa zona cuentan con 250 módulos temporales de vivienda que fueron instalados en 2019, pero que no pueden disponer de ellos, pues fueron donados a personas que ya no los necesitan, por lo que dijo que buscan la forma de poder emplearlos.

“Ahí hay un problema, porque la normativa actual lo que dice es lo siguiente, el Ministerio de Vivienda instala los módulos y los da en donación a las familias que han sido afectadas. Entonces si me lo donan lo utilizo durante el tiempo que necesite, pero eso sigue siendo mío, entonces si tú quisieras ir a instalarte ahí, no se puede”, sostuvo.

“Entonces lo que estamos haciendo es viendo el mecanismo para modificar esta situación y que pueda ser en el fondo una donación al municipio sin nombre propio y que el municipio la atribuya a quienes la necesiten en el momento oportuno”, agregó.