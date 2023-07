Ministerio de Vivienda entrega bonos a personas cuyas casas no presentan daños por lluvias, según Panorama

por Sebastián Acosta 2 de Julio del 2023 11:49 PM · Actualizado el 2 de Julio del 2023 11:55 PM

Varias de las viviendas que fueron registradas como “colapsadas e inhabitables” por el Ministerio de Vivienda no presentan daño alguno, pero sus dueños reciben bonos para alquilar otros espacios. Sin embargo, esto no ocurre y no se tiene un control sobre cómo se gasta este dinero entregado por el Estado.