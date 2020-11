La ministra Mazzetti sostuvo que esta es una decisión del Consejo de Ministros. | Fuente: Ministerio de Salud | Fotógrafo: MINSA

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó este domingo que no es factible permitir un aforo para 5 000 personas dentro del Estadio Nacional, para ver el partido entre Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Según sostuvo, esta es una decisión del Consejo de Ministros, que ha considerado que la posibilidad de una segunda ola de contagios en el país es real, tal como sucede en Europa, y todo el país debe estar preparado para enfrentar dicha posibilidad.

“No estamos de acuerdo (con el ingreso de personas al estadio). Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría. Lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente. Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, dijo a Canal N.

Pedido y evaluación

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó el pasado 22 de octubre que el Gobierno estaba evaluando permitir el ingreso de 5 000 personas para el partido entre Perú y Argentina del próximo 17 de noviembre. Esto tras un pedido de la Federación Peruana de Fútbol.

“Lo vamos a someter al Consejo de Ministros. Falta poco menos de un mes para el partido, y tenemos que analizar cómo va la pandemia, si continúa bajando y si vamos levantando algunas restricciones”, dijo Martos entonces.

Sobre restricción de vehículos

Mazzetti también fue consultada sobre la restricción del uso de los vehículos particulares los días domingo, a fin de evitar traslados de un distrito a otro y con ello las reuniones familiares, medida que dijo se mantendrá en las siguientes semanas sin fecha de caducidad.

“La respuesta que hemos tenido a las restricciones del domingo han sido muy importantes y las juzgamos muy positivas. Es muy importante que tengamos la menor circulación posible, de tal manera que disminuya los riesgos en las personas y por el momento se va a mantener. No le podría decir (cuándo será levantada) cada semana evaluando resultados, y de acuerdo a eso se toman las decisiones”, señaló.

Andina

