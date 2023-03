Óscar Becerra será denunciado penalmente por la parlamentaria Ruth Luque. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

El ministro de Educación, Óscar Becerra, ofreció un mensaje este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y aprovechó la ocasión para pedir disculpas por sus anteriores declaraciones en las que había comparado con animales a las mujeres aimaras que salieron a protestar junto a sus bebés en la Plaza San Martín.

"No quiero terminar sin ofrecer unas disculpas por unas frases mías desafortunadas que han sido malinterpretadas y han generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sinceras disculpas. Al mismo tiempo, me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú, y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos; al mismo que repruebo a las personas que utilizan a niños y niñas con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso", dijo el titular del Minedu.

"Permítanme reflexionar sobre el importante rol que como madres, esposas, compañeras e hijas, pero principalmente como ejemplo de lucha y compromiso nos ofrecen todas las mujeres que nos rodean. Quiero dirigirme a cada una de las niñas, jóvenes y adultas de las más de 50 etnias que nos hacen lo que somos: una sola nación firme y feliz por la unión. Necesitamos hacer un esfuerzo especial porque hoy, en pleno siglo XXI, se sigue aún marginando y discriminando a la mujer", agregó.

Asimismo, precisó que desde el Minedu se continuarán con las políticas que buscan promover la igualdad y el respeto a la diversidad.

"Desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el currículo nacional. Insistiremos para que cada maestro y maestra promuevan en el aula los valores cívicos que empiezan por respetar a la mujer para que nuestra sociedad avance en el reconocimiento de nuestro papel decisivo y fundamental para el desarrollo de nuestro país", aseveró.

Ruth Luque denunció penalmente al ministro Becerra

La parlamentaria de Cambio Democrático, Ruth Luque, denunció penalmente al ministro de Educación, Óscar Becerra, por sus declaraciones en desmedro de las mujeres aimaras que participaron de las protestas en la Plaza San Martín.

“Hoy, en un país en el cual deberíamos reafirmar la democracia, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el respeto a nuestra diversidad y reconocer culturalmente cómo es que las mujeres aimaras quechuas nos movilizamos; expresiones de esta naturaleza no pueden pasar soslayadas”, dijo la parlamentaria.