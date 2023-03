Renata Flores, Mayella Lloclla y Yanna son mujeres peruanas que no se olvidan de sus raíces al momento de hacer música. | Fuente: Composición

El 8 de marzo es un día para conmemorar a la mujer. En diferentes ámbitos se ve una gran desigualdad y la industria musical es una de ellas, por ello, muchas cantantes luchan por ganarse un espacio. ¿Hay las mismas oportunidades para todos? ¿Hay igualdad en el ambiente artístico?

La industria musical está sumando más mujeres que revalorizan la música tradicional fusionando sonidos netamente peruanos con un género musical actual. Conozcamos un poco más de ellas que, usando ritmos de la costa, sierra y selva, hacen que Perú suene en el mundo.

“Es bonito ver que somos más mujeres la que estamos haciendo música", dice Renata Flores, la joven ayacuchana de 21 años, considerada una de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según Forbes; y una de las 100 latinoamericanas más influyentes, según la revista Hola!

Su familia es quechuahablante y han sido víctimas de racismo, de los estereotipos y más. Pero la cantante le ha dado “la vuelta a la tortilla”. “Estos malos comentarios hacen que algunas no se animen a cantar en quechua, pero yo rompí la barrera para que todos lo puedan ver como algo normal”, comentó para RPP Noticias.

Su amor por la música está desde que nació. Su madre fundó una academia de música y era como “mi segunda casa”. Creciendo con sonidos ayacuchanos, logró fusionarlos con los ritmos que más le llamaban la atención, como el rap. A los 14 años hizo su primer tema combinando géneros y fue así como encontró su camino, pero no fue fácil.

“Me sentía extraña, sentía que me faltaba algo, sentí que tuve un llamado de la música andina que siempre ha estado. Era normal escucharlo, pero era distinto cuando quería tener una carrera en serio y me preguntaba qué voy a hacer. Es algo que me apasiona, pero qué voy a transmitir, qué voy a enseñar, qué legado quiero dejar, entonces mi familia fueron los pilares que yo tengo y me han inspirado”.

Con ello se refiere a sus tías abuelas que conforman el grupo ‘Las bellas de Huamanga’, quienes hicieron que se enamorara más de la música. “Nuestra cultura es maravillosa, hay muchas cosas que se puede hacer, la música andina, la cosmovisión andina tiene mucho que mostrar y debemos aprender nosotros de dónde somos, de dónde venimos y rescatar los valores que se pierden con el tiempo”.

Renata Flores ha sido inspiración para muchas niñas y mujeres. Por ello es que cada vez tenemos más exponentes que fusionan la música andina con lo actual como Wendy Sulca, Ruby Palomino, y la ganadora de la Gaviota de plata en Viña del Mar 2023, Milena Warthon.

La selva como inspiración

“Nunca me imaginé cantando música tropical”, reveló Mayella Lloclla quien mostró que no solo tiene talento en la actuación, también en la música. Su canción ‘Como el río’ tiene un lugar especial en su corazón, ya que decidió mostrar sus raíces.

Sus padres son naturales de Ayabaca, Piura y creció escuchando a Los Mirlos y varios grupos de cumbia que incluyen ritmos amazónicos, así como otras bandas del norte como Agua Marina. La fusión de estos ritmos que forman parte de su historia, junto con los géneros de moda, hicieron que creara una mezcla para crear su primer tema.

“Nunca me imaginé cantando música tropical, pero ahora siento en este tiempo de mi vida que me encanta y siempre me ha encantado, he crecido con este género, he crecido también conociendo los ritmos de otras partes de mi Perú y quise fusionarlo", comentó.

Esta primera canción habla de todo tipo de amor como el de pareja, familia, amigos, la naturaleza, a nosotros mismos. Por ello, Mayella Llolclla espera que la gente pueda conectar con ese sentimiento a través de su música que tiene toques peruanos, así como lo hicieron con ella.

El videoclip de ‘Como el río’ fue grabado en Iquitos y Jauja, ciudades que marcaron experiencias personales de la artista.

La canción es el primero de varios lanzamientos que la protagonista de telenovelas como "Luz de luna", "El último bastión" y "Dos hermanas". En los próximos meses, saldrán a la luz más temas que abrirán camino a la artista peruana en el mundo de la música.

Unión de culturas



Después de que ver el talento que hay en la sierra y en la selva, la costa no se queda atrás. En Lima hay un sinfín de mujeres amantes de la música y se han ganado un espacio en la industria. Ejemplo de ello es Yanna, una joven rapera de 25 años que creció en San Martín de Porres y viajó a Francia para buscar un futuro mejor, pero se enamoró de la música y todo lo que encontró allá sin olvidar el país donde nació.

Brenda, su verdadero nombre, se siente feliz de que sus padres la apoyen en la música. De madre chinchana y de padre puneño, la artista siente que pertenece a dos culturas muy ricas en el Perú. Así lo refleja en los tatuajes que tiene en la cara: ‘Chola’ arriba de la ceja derecha y ‘Negra’, debajo del ojo izquierdo. Yanna se ha sentido discriminada.

Su tema 'MARCAPERÚ' uno de los más representativos que tiene. "Siempre habrá una diferencia de alcance de oportunidades. No debería ser así, debemos aceptar nuestras raíces y sentirnos orgullosos y qué mejor que demostrarlo con música".

Asimismo lo refleja en su nombre artístico que significa ‘negro’ en quechua en honor a sus raíces por parte paterna. La fusión musical y su lucha a favor de la igualdad de género la llevó a ser seleccionada como artista beneficiaria del nuevo programa 'Impulsarte', que busca visibilizar, impulsar y brindar oportunidades de desarrollo a nuevos creadores emergentes de las artes musicales y audiovisuales que tengan un proyecto listo.

Actualmente, la artista peruana Yanna produjo su primer EP, conjunto de temas con influencias de hip-hop, trap, dancehall, reggae, música afroperuana y funk brasileño.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.