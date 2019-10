Ministro Morán dirigió entrega de unidades para reforzar el trabajo policial y patrullaje preventivo. | Fuente: Foto: Mininter / Video: RPP Noticias

El ministro del Interior, Carlos Morán, restó importancia a la denuncia hecha por la excongresista Karina Beteta sobre la presencia de francotiradores en el Congreso de la República. Según explicó el ministro, la presencia de estos agentes no es nueva y responde a un protocolo de seguridad.

"Eso no llama la atención, eso solo está en una elucubración más de la señora Karina Beteta que se resiste a aceptar que este Congreso ha sido disuelto (…), estas cuestiones que solo existen en la fantasía de estas personas", señaló tras entregar equipos para reforzar el trabajo policial.

"Estos francotiradores que aduce la excongresista Karina Beteta es un tema que ya se ha explicado anteriormente. Es un protocolo de seguridad que se establece desde hace años para dar seguridad a las entidades públicas y donde el personal policial tiene que tomar edificaciones altas para coberturar la seguridad", explicó.

En otro momento, el ministro rechazó que su sector realice espionaje a través de camionetas con equipos especializados. Al respecto, precisó que se trata de unidades que monitorean la presencia de multitudes y recordó que anteriormente peritajes del Ministerio Público corroboraron esta versión.

"No nos distraigamos con estas cosas que no tienen ninguna razón de ser. Esto solo existe en las mentes de estas personas que quieren confundir y que no quieren aceptar la realidad. Esto es un tema que ya está respondido y está descartado completamente", señaló.