Ministerio de Justicia evalúa escuchar y supervisar las llamadas de los reos en penales

El ministro Walter Martínez anunció en RPP que se ejecutarán "múltiples requisas" en los penales de todo el país y que se sigue analizando nuevas medidas a realizar en estos lugares durante el estado de emergencia.



El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció este jueves que desde el Ejecutivo se evalúa la posibilidad de escuchar y supervisar cada llamada que realicen los reos dentro de los penales que hay en Lima. Esto como parte de las medidas que se tomarían frente al avance de la criminalidad.

"Estamos evaluando esa posibilidad de realizar estas escuchas (a los reos). Estamos trabajando desde el Gobierno para lograr ello sin descanso. Usted nos ve trabajando junto al presidente Jerí, participando de las requisas, supervisiones. El entusiasmo y predisposición del gabinete para ello, estamos comprometidos en esta guerra contra la criminalidad", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Martínez informó que esta noche se realizarán más requisas en los penales a nivel nacional, no solo en Lima y Callao, donde rige el estado de emergencia. En ese sentido, aseguró que los resultados que vienen dejando esta medida son satisfactorias para el Ejecutivo.

"Los resultados son satisfactorios. Hemos trabajado, se han dado medidas, creo yo, adecuadas en esta guerra contra la criminalidad", aseveró.

Situación del Reniec

El titular del Minjus también anunció que se hará una supervisión al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) luego de los reclamos de usuarios tras la difusión de sus datos personales en la Lista del Padrón Electoral Inicial.

