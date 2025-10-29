Audio revelaría que reclusos han decidido esconder celulares ante continuos operativos

La conversación expuesta en el audio se encuentra bajo investigación por parte del INPE y el Minjus | Fuente: Andina

En pleno estado de emergencia, tras las recientes requisas efectuadas por las autoridades, los reclusos han optado por ocultar sus teléfonos celulares, a fin de reducir el impacto negativo que habría sufrido su capacidad para comunicarse dentro de las prisiones.

Esta información fue corroborada por un audio al que tuvo acceso RPP en que un individuo que estaría en prisión señala que los internos se sienten amenazados por las frecuentes inspecciones y requisas diarias, una de las actividades que ha puesto el mandatario José Jerí en agenda para reducir la criminalidad.

"Se comunicaron unos causitas que tengo ahí en Castro (...) y les están metiendo la raqueta seguida. O sea, se han metido tres noches seguidas (...) y la gente se está apeligrando y van a guardar los huacos. Ya me dijeron que de acá hasta nuevo aviso con los celulares. Inclusive están evaluando que van a restringir los azulitos, de lo que tenían ocho azulitos en el patio, solo les van a dejar cuatro (...). La gente está apeligrada con la raqueta. En Piura también (...) están que mueven las cabezas", se puede oír en el audio.

"Por eso van a guardar todos los celulares hasta nuevo aviso, hasta que se calme. Dicen ellos, el estado de emergencia. Les están cortando todos los interruptores para que no se pueda cargar. Creo que van a empezar a cargar a la antigua, metiendo pilas, cuatro pilas hacen un cartucho y cargan las baterías. Pero están apeligrados. Huacos no va a haber de acá hasta que se calme", continúa.

La conversación expuesta en el audio se encuentra bajo investigación por parte del INPE y el Minjus | Fuente: RPP

¿Qué significan los términos utilizados por el interno?

En la conversación se mencionan términos claves que reflejan la adaptación de los internos ante estos controles. Al referirse a "guardar los huacos", los reclusos indican que procederán a ocultar sus celulares, prohibidos dentro de los penales y que son percibidos como indispensables para mantener comunicación con el exterior.

Adicionalmente, son mencionados los "azulitos", lo que podría interpretarse como dispositivos para carga eléctrica, prohibidos a partir de las nuevas regulaciones.

Cuando dicen que están "metiendo la raqueta", quiere decir que se están realizando intervenciones o requisas. Y cuando dicen que se están "apeligrando" significa que se están asustándo por estas intervenciones; por tanto, están tomando sus precauciones.

La conversación expuesta en el audio se encuentra bajo investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia, quienes buscan desentrañar la situación real que enfrentan los internos.