Rosendo Serna sobre similitudes en discursos de Pedro Castillo y Aníbal Torres: “No me parece una situación principal”

Rosendo Serna también se refirió al reinicio de clases presenciales.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, restó importancia a las denunciadas similitudes entre el discurso del presidente Pedro Castillo y el del jefe del Gabinete, Aníbal Torres; ambos dados ante el Congreso.

“Más preocupados en la copia, cuando la gestión se está demostrando. Nosotros no hacemos otra gestión, hacemos la gestión del Gobierno. Esa no es la preocupación. A mí no me parece una situación principal”, señaló a la prensa.

Un informe de RPP Verifica reveló que el presidente Pedro Castillo ofreció el pasado martes un discurso ante el Congreso con partes que tienen copias literales del discurso que enunció el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, el pasado 8 de marzo en el Parlamento, con motivo del voto de confianza.

Sobre el discurso de Castillo, Rosendo Serna no especificó si en la reunión del Consejo de Ministros se abordó el proyecto de ley para el adelanto de elecciones, propuesta que fue excluida a última hora por el presidente, según reveló Aníbal Torres.

“Yo llegué al momento, unas horas antes, respecto a la situación de la aprobación del discurso final, porque hubo otros borradores que se han estado trabajando. Yo llegué al momento que se aprobó este tema”, comentó el ministro.

Sobre la infraestructura de colegios

En otro momento, el ministro de Educación se refirió a las pésimas condiciones en las que se encuentran muchos colegios del país de cara al reinicio de clases presenciales.

Serna reconoció que hay “pocos recursos”, pero indicó que se están tomando acciones para asegurar la continuidad de las clases.

“Si bien es cierto no hay infraestructura, ¿ustedes creen que el derecho a la educación hay que suspenderlo? No ¿Cómo solucionamos el tema? Los alojamos (a los estudiantes) en otras instituciones educativas, buscamos aulas prefabricadas. Así solucionamos el tema. Acá no estamos cruzados de brazos”, refirió.



