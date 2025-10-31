Ministro de Salud anuncia el retiro de otro lote de medicamentos del mercado

Quiroz subrayó la necesidad de avanzar en la creación de la Autoridad Autónoma de Medicamentos | Fuente: Minsa | Fotógrafo: JORGE BARTRA

Luego de que el Ministerio de Salud dispusiera la suspensión del registro sanitario a 57 productos farmacéuticos que no contaban con los certificados necesarios, el titular de dicha cartera, Luis Quiroz, señaló que dicha decisión no generará desabastecimiento.

Además, Quiroz indicó en el lapso de las siguientes 24 horas otro paquete será retirado. Sin embargo, precisó que todavía no cuenta con la cifra exacta medicamentos que incluye.

"Aparte de estos 57, en las próximas 24 horas va a salir otro paquete. Todavía la cifra exacta de cuántos medicamentos va a salir en el segundo paquete no se ha determinado. Pero vamos a continuar con este proceso de retirar los productos que no son seguros del mercado farmacéutico", anunció.

Quiroz subrayó la necesidad de avanzar en la creación de la Autoridad Autónoma de Medicamentos | Fuente: RPP

Creación de la Autoridad Autónoma de Medicamentos

En otro momento, el ministro subrayó la necesidad de avanzar en la creación de la Autoridad Autónoma de Medicamentos, un proyecto de ley que busca reemplazar a la actual Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Esta medida es parte de un conjunto de estrategias que busca garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos y prevenir la circulación de medicamentos contaminados.