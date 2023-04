Ministro de Trabajo sobre medida de Surco contra limpiaparabrisas: "Nuestra posición no es a favor del prohibicionismo"

Adrianzén consideró que una alternativa para el problema es generar más empleo | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo, Luis Alfonso Adrianzén, aseguró que el gobierno rechaza cualquier postura prohibicionista. Esto luego de que la Municipalidad de Surco anunciará que en su jurisdicción se impedirá trabajar a los limpiadores ambulantes de parabrisas.

"Nuestra posición no es a favor del prohibicionismo. Creo que es una reacción comprensible porque la ciudadanía reclama seguridad, pero creo que debemos buscar también alternativas

que no mellen la dignidad del autoempleo. Cierto es que esta prohibición a la que está apelando Surco va a contener en el corto plazo, pero hay que buscar alternativas a largo plazo. Soluciones reales al problema", expresó en La Rotativa del Aire Noche de RPP Noticias.

Adriánzen sostuvo que una de las soluciones al problema es generar más oportunidades de trabajo en el país en la que se incluya tanto a nacionales como extranjeros.

"Tenemos que generar más empleo, condiciones óptimas para que la economía prospere. Tenemos que preocuparnos por ese tipo de políticas desde el gobierno y el Estado incluyendo a todo nacional y extranjero que viva en el país. La discriminación es ilegal, denigra y nos deshumaniza", aseveró.

Surco oficializó prohibición

La Municipalidad de Santiago de Surco, a través del decreto de alcaldía Nº 08-2023-MSS publicado en el diario oficial El Peruano, anunció la prohibición de la "actividad ambulatoria del lavado de parabrisas y otros en la vía pública" de dicho distrito.

La medida señala que se sancionará a los propietarios que realicen o permitan a terceros el lavado de sus vehículos en las calles de Surco.

Según el cuadro de infracciones, será considerado como falta grave "realizar actividades comerciales en la vía pública sin autorización municipal" (limpiadores de parabrisas y lavadores de vehículos) y tendrá una multa del 35% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 1 732.50.

Mientras que "al propietario por realizar o permitir a terceros que se realice el lavado de su vehículo en la vía pública", se considerará como falta leve y tendrá una multa del 10% de una UIT, es decir S/495.

Defiende la medida

Al respecto, el alcalde de dicho distrito, Carlos Bruce, en diálogo con RPP Noticias, explicó que el decreto se basa en disposiciones previas y que "la novedad" es la instrucción para que Serenazgo pueda "erradicar" a quienes se dedican a las mencionadas actividades.

"La parte central de la ordenanza - porque todo lo demás ya existía, lo de las multas ya estaba en una ordenanza anterior - es que nosotros hemos instruido al Serenazgo para que, junto a la Policía, erradique por la fuerza a quienes ejercen estas actividades", indicó.

"La novedad de la resolución de la alcaldía es erradicarlos físicamente porque no solo ponen en riesgo la vida de terceros, sino de ellos mismos", agregó.

Consultado sobre la presencia de niños que también se dedican a la actividad de limpiar parabrisas, el burgomaestre señaló que eso "no es normal".

"No es normal que haya niños en medio de avenidas rápidas (…) y por lo tanto no pueden estar ahí no solo por su propia integridad, sino por la integridad de terceros. Así que van a ser físicamente erradicados de esos lugares", indicó.