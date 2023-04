Carlos Bruce sobre limpiaparabrisas: La instrucción es erradicar por la fuerza "a quienes ejercen estas actividades"

El alcalde de Surco indicó que "no es normal" que haya niños limpiando lunas de los carros en las calles | Fuente: Andina

El día de ayer, domingo, la Municipalidad de Surco emitió un decreto de alcaldía que estableció que "la actividad ambulatoria del lavado de parabrisas y otros en la vía pública es una actividad prohibida" en la referida jurisdicción.



Asimismo, la disposición precisó infracciones para los limpiadores de lunas y lavadores de vehículos en la calle de 35% de una UIT, equivalente a S/1 732.50; mientras que los propietarios de los vehículos serán multados con el 10% de una UIT, equivalente a S/ 495.

"Erradicarlos por la fuerza"

Al respecto, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, en diálogo con RPP Noticias, explicó que el decreto se basa en disposiciones previas y que "la novedad" es la instrucción para que Serenazgo pueda "erradicar" a quienes se dedican a las mencionadas actividades.

"La parte central de la ordenanza - porque todo lo demás ya existía, lo de las multas ya estaba en una ordenanza anterior - es que nosotros hemos instruido al Serenazgo para que, junto a la Policía, erradique por la fuerza a quienes ejercen estas actividades", indicó.

"La novedad de la resolución de la alcaldía es erradicarlos físicamente porque no solo ponen en riesgo la vida de terceros, sino de ellos mismos", agregó.

Consultado sobre la presencia de niños que también se dedican a la actividad de limpiar parabrisas, el burgomaestre señaló que eso "no es normal".

"No es normal que haya niños en medio de avenidas rápidas (…) y por lo tanto no pueden estar ahí no solo por su propia integridad, sino por la integridad de terceros. Así que van a ser físicamente erradicados de esos lugares", indicó.

Respecto a la disposición de efectivos de Serenazgo suficientes para que realicen la supervisión del cumplimiento del decreto, Carlos Bruce indicó que el municipio contaba con el personal necesario.

"Nosotros teníamos 900 serenos cuando llegamos y ahora tenemos 1 700. Tenemos 100 patrulleros en funcionamiento y desde hoy entra a funcionar el patrullaje integrado. Es decir, a partir de hoy, diariamente, tenemos 100 policías que van a sumarse a los serenos que están a bordo de los patrulleros, para que serenos y policías patrullen todo el distrito", dijo.

"Creemos que tenemos los efectivos suficientes para liberar estas intersecciones principales de gente que hace de estas actividades y de las playas de estacionamiento de los centros comerciales", añadió.

Infracciones

Por otro lado, Bruce Montes de Oca indicó las motivaciones de esta medida y cómo repercutirá en la ciudadanía.

"La primera sanción va a quien ejecuta esa actividad. Lo que está ocurriendo en Surco es que hay limpiadores de parabrisas que después de limpiar la luna del carro, cuando está en luz roja, si no les pagan una cantidad que considera suficiente, le enseñan una piedra amenazándolos para que paguen una cantidad adecuada", indicó.

"También está ocurriendo con lavadores de carro en playas de estacionamiento que, después de dar el servicio, si no les pagan lo que quieren, les arañan el carro a las personas", agregó.

En ese sentido, justificó que la sanción sea impuesta tanto a quienes ejercen la actividad de limpiaparabrisas y lavado de autos en la vía pública, como para aquellos que las permiten.

"Por eso estamos imponiendo la multa a quienes ejercen esta actividad (...) Y también multar a algún vecino que, voluntariamente, contrate estas actividades. Digo voluntariamente porque si se está en luz roja y viene alguien que te limpia la luna y te enseña una piedra, ahí no hay nada de voluntario, sino que estás siendo chantajeado", explicó.