Ministro de Transportes admite dificultades en su sector: "Es imposible que en un año pueda resolver todo"

El ministro admitió que su cartera está avanzando, pero a paso lento. | Fuente: Andina

El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, admitió que su cartera viene tomando acciones de "manera lenta". Si bien indicó que han habido avances, refiró que estos han sido paulatinos y que tiene el reto de acelerarlo.

"Este es un ministerio con muchas responsabilidades que abordar. Es imposible que en un año pueda resolver todo", expresó Trujillo en conversación con el Diario El Comercio.

Al ser cuestionado sobre la falta de anuncios sobre seguridad vial admitió que la gestión tiene ciertas "dificultades".

"El Estado es como un elefante, es como un tractor que camina, pero no a la velocidad de lo que se espera (...) No tengo por qué ocultar las dificultades que el Estado tiene, y que hace que no se pueda atender con celeridad. Toca iniciar y emprender este camino", comentó.

Sobre el accidente ocurrido en el terminal de Fiori, el cual cobró la vida de 17 pasajeros que abordaron el bus de la línea Sajy Bus con destino al norte, reafirmó que quien se hace cargo de regularlas es el municipio, más no el MTC.

Además, apuntó que en julio, el terminal recibió una habilitación técnica por parte del MTC. Luego el proceso de verificación inició en octubre del 2018 y recién concluyó la primera semana de abril. En ese lapso de tiempo, no hubo pronunciamiento del MTC.



"Nuestro procedimiento para poder emitir la habilitación de los terminales contempla, como requisito, una serie de documentos, como declaración jurada. Y luego hay una verificación posterior. En este caso, la verificación comenzó en octubre y concluyó la semana pasada, lamentablemente", refirió.