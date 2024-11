Ministro de Transportes dice que tarifas de pasajes "no tendrían por qué subir" por nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, descartó este martes la posibilidad de que haya un alza en el precio de los pasajes aéreos cuando se ponga en funcionamiento el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese sentido, señaló que solo se añadirá una tarifa para los viajeros extranjeros.

"Las tarifas no tendrían por qué subir, en el peor de los casos debería subir para aquel extranjero que compra su pasaje en otro país y no usa el Perú como tránsito, pero los montos no son 26 dólares por cada viaje, sino serán menores", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Pérez Reyes explicó que el anuncio de Ositrán de aplicar una nueva tarifa es solo para viajeros extranjeros y forma parte de una adenda del contrato para la construcción del nuevo terminal.

"Esas tarifas las regula y revisa Ositrán periódicamente, así que la tarifa ya se cobra hoy, lo que está en discusión es que en el contrato de concesión es que se añadiera otra tarifa de uso aeroportuario para quienes vienen de afuera y usan nuestro aeropuerto a manera de tránsito. Alguien que viene de Argentina a Miami y paran en Lima. A ese pasajero se le cobrará una tarifa de uso aeroportuario", precisó.

Responde a Migraciones

El titular del MTC también se refirió a la advertencia de Migraciones sobre los riesgos que habrá por la reducción del espacio en las zonas de salida y llegada del nuevo terminal. En ese sentido, aclaró que este asunto se está tratando con LAP para tomar las previsiones del caso.

"Tenemos un acuerdo con LAP sobre qué áreas tratar de utilizarlas en caso de que hubiera un incremento notable de pasajeros que son típicamente las estaciones de Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Donde se ha reducido es en el área de salida del país, entonces lo que se está viendo es hacer lo mismo que en otros países como Estados Unidos: uno casi ya no se registra de salida. Si uno mira el pasaporte de uno que va a ese país solo tienen en el mejor de los casos registro de entrada", expresó.

Pérez Reyes señaló que se ha conversado con Migraciones para indicarles las medidas que se tomarán cuando se dé un caso de alta demanda en el aeropuerto.

"Con LAP conversamos para que ellos estén más preparados y puedan dar más espacios si es que la demanda aumenta en ciertos momento del año. De hecho, lo hablamos con la misma gente de Migraciones de las áreas que se ocuparían. Todo cambio trae algunas sinergias y el cambio más importante es que ahoras las salidas internacionales del aeropuerto deben hacerse con mucha tecnología que permite gestionar mejor los procesos", puntualizó.