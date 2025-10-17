Últimas Noticias
"Se tiene que investigar": ministro del Interior evitó atribuir a Luis Magallanes la muerte de joven, pese a afirmación de Arriola

Tiburcio sobre lo dicho por Arriola:
Tiburcio sobre lo dicho por Arriola: "Puede haberlo dicho, no sé en qué contexto, pero aquí lo cierto es que estamos en un proceso de investigación. Hasta ahorita no podemos determinar" | Fuente: Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, contradijo lo afirmado por el general Arriola en la víspera, al señalar que Luis Magallanes sí era parte del planeamiento que hizo la Policía para la movilización convocada el último miércoles.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, en entrevista con RPP, se pronunció sobre lo afirmado en la víspera por el general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, respecto a que el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz (Trvko) fue el suboficial de la Policía Luis Magallanes.

En ese sentido, el titular del Mininter evitó confirmar esa información y contradijo lo afirmado por Arriola Delgado respecto a que Magallanes no era parte de los agentes dispuestos por la Policía en la marcha del último miércoles.

Noticia en desarrollo. 

Vicente Tiburcio Mininter Luis Magallanes PNP

