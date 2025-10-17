"Se tiene que investigar": ministro del Interior evitó atribuir a Luis Magallanes la muerte de joven, pese a afirmación de Arriola

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, en entrevista con RPP, se pronunció sobre lo afirmado en la víspera por el general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, respecto a que el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz (Trvko) fue el suboficial de la Policía Luis Magallanes.

En ese sentido, el titular del Mininter evitó confirmar esa información y contradijo lo afirmado por Arriola Delgado respecto a que Magallanes no era parte de los agentes dispuestos por la Policía en la marcha del último miércoles.

Noticia en desarrollo.

