PNP confirma que suboficial Luis Magallanes disparó contra joven que falleció tras protesta [VIDEO]

Óscar Arriola confirmó la identidad del policía que disparó contra Eduardo Ruiz.
Óscar Arriola confirmó la identidad del policía que disparó contra Eduardo Ruiz. | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), General Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue quien disparó en las inmediaciones de la Plaza Francia, ocasionando la muerte de Eduardo Ruíz Sanz.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en las inmediaciones de la Plaza Francia tras las manifestaciones registradas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.

Arriola indicó, además, que Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, comúnmente conocida como Grupo Terna, como se especuló inicialmente.  

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación. 

El mando policial informó que actualmente el suboficial permanece internado en el Hospital de la Policía con diagnóstico de politraumatismo y que a pesar de su estado de salud, ya ha sido notificado con una orden de detención.

Nota en desarrollo...


