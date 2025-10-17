Ministro del Interior ofreció disculpas a la UNMSM por calificarlos de “violentistas”: “Quiero mucho a la Decana de América”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ofreció sus disculpas a la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), luego que, culminada la marcha del último miércoles, afirmara que la movilización fue un acto hostil en el que los alumnos de esta casa de estudios fueron “los más violentistas”.

“Yo quiero mucho a la Decana de América, la prestigiosa universidad que nos represente en el mundo. Le expreso […] a sus autoridades y a toda la comunidad universitaria mis disculpas. Son momentos del calor, ustedes han visto el dolor que estábamos pasando. Ver a mis policías maltratados, heridos, los civiles, y a las pocas horas enterarnos de la muerte de Eduardo [Ruiz]. Entonces, entre el calor cometemos errores. Esos horrores hoy me llevan a pedir disculpas a la Decana de América, la universidad prestigiosa del Perú y el mundo”, expresó en Ampliación de Noticias.

En respuesta, José Palomino, decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM, aceptó y agradeció las disculpas del titular del Ministerio del Interior (Mininter).

“En la mesa y en el juego se conoce al caballero. En buena hora y lo más importante es aplicar políticas públicas desde el punto de vista de la forma como se lleva adelante una gestión para que se reafirme la gobernabilidad y llevar adelante también todo lo que es el respeto a los derechos fundamentales”, aseveró.

En esa línea, Tiburcio le pidió que extendiera sus disculpas a toda la comunidad universitaria de la UNMSM. “Yo quiero saludarlo al decano José Palomino, quien representa a la Decana de América, una universidad tan prestigiosa del Perú y el mundo. Mis disculpas le hago llegar al decano para que extienda a toda la comunidad universitaria y a todas sus autoridades”, indicó.

¿Qué dijo previamente Vicente Tiburcio sobre los estudiantes de la UNMSM?

El ministro del Interior manifestó que la marcha realizada el último 15 de octubre en el Centro de Lima se convirtió en un evento violento "donde la Policía está siendo atacada". En ese sentido, señaló que los más "violentistas" fueron un grupo de jóvenes que serían de la Universidad Mayor de San Marcos.

"Llamo a toda esa Generación Z, jóvenes y estudiantes de las universidades. Aquí hay que decirlo: los más violentistas han sido de la San Marcos. Esto no puede pasar, yo entiendo el rechazo y la indignación a todo lo que estamos viviendo, de repente políticamente no está bien y eso lo reconocemos, pero tienen que [manifestarse] en un espacio de respeto a las personas", aseveró ante los medios de comunicación.