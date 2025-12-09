Ministro del Interior: “Personas que se encuentren de forma irregular no tienen espacio en el territorio peruano”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que los extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país “ya no tienen espacio” en territorio peruano. | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que los extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país “ya no tienen espacio” en territorio peruano. Asimismo, resaltó que se ha dispuesto el estado de emergencia en varias provincias de la zona fronteriza con el fin de reforzar el control e impedir el ingreso de extranjeros indocumentados.

“Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano. Tenemos seis provincias y 28 distritos en toda la parte fronteriza que se ha declarado el estado de emergencia”, señaló en diálogo con los medios.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) brindó estas declaraciones en medio de un operativo de control territorial realizado por la Policía Nacional en Villa El Salvador (VES) y en el que también participó el canciller, Hugo de Zela. Tiburcio destacó, asimismo, que continuarán con estas acciones en otros departamentos del Perú.

“Se está haciendo un trabajo diferenciado para poder hacer el control. Ya estamos en Tacna, estamos en Desaguadero y así vamos a Madre de Dios para poder hacer toda la cobertura y tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros”, aseveró.

Durante el operativo, se desplegaron 280 efectivos policiales en puntos críticos de la capital. Asimismo, durante las primeras horas, los agentes de la PNP intervinieron a 100 ciudadanos extranjeros para verificar su situación migratoria. Tiburcio indicó que seis de ellos se encontraban en el país de forma irregular.

“Tenemos que seguir haciendo las verificaciones, intervenciones, registros de todo lo que las personas que están transitando, tanto de vehículos [como] de personas”, añadió.

Tiburcio y De Zela estuvieron acompañados del general Enroque Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, durante el operativo.

Operativo en VES. Fuente: Mininter

Otras intervenciones

El despliegue policial también se llevó a cabo en otros distritos de Lima, entre ellos Villa María del Triunfo (VMT) y Lurín.

En VMT, dos mujeres extranjeras fueron intervenidas por la PNP tras detectarse que se encontraban en territorio peruano en situación irregular.

Por otro lado, en Lurín, la Policía desarticuló una red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Asimismo, detuvo a un sujeto implicado en delitos informáticos.

