Ministerio del Interior anuncia que se aplicará pruebas del polígrafo a personal de la PNP ante actos de corrupción

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó en conferencia de prensa que se ha iniciado la aplicación de "pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo" a personal de la PNP en actividad, así como postulantes a la escuela de formación de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, dispuso la reorganización de las oficinas de disciplina en todo el país, así como la creación de la denominada oficina de disciplina especial, que tendrá como sede la ciudad de Lima.

"En primer lugar, hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial. En segundo lugar, se ha dispuesto la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional y se ha creado en Lima la oficina de disciplina especial", declaró Tiburcio.

El anuncio se dio durante la presentación del denominado plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”, en el cual el ministro Tiburcio estuvo acompañado por el comandante general Óscar Arriola y el teniente general Carlos Céspedes Muñoz, inspector general de la PNP.

Ministerio del Interior y PNP anuncian medidas y cifras ante actos de corrupción en efectivos de la Policía Nacional | Fuente: RPP

Cifras

Por otro lado, el ministro del Interior aseguró que, durante el presente año, 4 188 efectivos policiales han sido sancionados desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre, en donde 570 casos fueron por corrupción.

Además, 1 456 del total fueron sancionados con un pase al retiro, 594 policías permanecen con medidas preventivas como separación temporal del cargo, y 27 ya han sido apartados de la institución.

“No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos”, afirmó el ministro.

Por otro lado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que existe un plan para evitar que egresen malos elementos de las escuelas de formación.