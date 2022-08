El titular del sector Justicia se pronunció acerca de la situación actual del Gobierno tras la entrega de Yenifer Paredes | Fuente: RPP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, habló este viernes sobre el allanamiento que hizo la Fiscalía el martes al Palacio de Gobierno con el fin de capturar a Yenifer Paredes, investigada por presuntamente ser uno de los testaferros de una red criminal.



De acuerdo con el acta levantada por el fiscal Hans Aguirre sobre el allanamiento realizado aquel día, se obstaculizó el ingreso a la Casa de Gobierno. Sobre esto, Chero aseguró que dicho documento no indica la supuesta obstrucción, que se trata de “un dicho, no de un hecho”.

En ese sentido, le consultaron por qué no entregan aún las cámaras de seguridad de Palacio para revisar lo qué pasó ese día. "Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y los secretos de Estado”, sostuvo.

“Habría que ver qué cámaras están pidiendo y de qué espacios… Yo no puedo establecer de esa acta que el presidente haya realizado un acto de obstrucción. No hay tal cosa”, añadió.

Posición sobre Yenifer Paredes y Aníbal Torres

Félix Chero señaló que el día de la diligencia de la Fiscalía estuvo trabajando en el Palacio de Gobierno y que en ningún momento vio a la cuñada del jefe de Estado. "Yo puedo asegurar que no la he visto en el Palacio de Gobierno. ¿Dónde estuvo? Yo no soy guardián de Yenifer Paredes", puntualizó.

Del mismo modo, recalcó que su relación con Pedro Castillo es solamente profesional. "Yo converso con el presidente temas que tienen que ver sobre políticas de Estado y no sobre su vida personal”, dijo.

"La Policía Nacional realiza acciones de inteligencia y tiene información clasificada y reservada. Yo no conozco cual es la información, no es mi sector quien conoce. La estrategia de la PNP es el ministro del Interior, yo no puedo responder por todos los ministerios, yo respondo por mi sector", agregó.

También se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Aníbal Torres, quien llamó a la población a que salga a las calles. “¿Podemos nosotros negar el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar. Podemos negar nosotros el derecho de los ciudadanos a expresarse. Puede haber en el Perú persecución por ideas?”, dijo.

“El presidente de la República no le teme a nada. Él está cubierto por la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. Respecto a las cámaras, se va a evaluar seguro de acuerdo al procedimiento y protocolo”, finalizó el ministro.