Ministro Félix Chero se presentará ante Comisión Permanente por su declaración sobre cierre del Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que se acudirá a la citación de la Comisión Permanente. | Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, confirmó este miércoles que se presentará mañana ante la Comisión Permanente del Congreso, instancia que había acordado citarlo para que explique sus declaraciones sobre una eventual recomendación al presidente Pedro Castillo para disolver el Parlamento.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro respondió a la citación de la Comisión Permanente e indicó que responderá a las preguntas que le hagan. Asimismo negó que el Ejecutivo tenga en su agenda la disolución del Congreso o llamar a un adelanto de elecciones.

“Con firme convicción democrática y respetuoso del Poder Legislativo, acudiré mañana a la Comisión Permanente para responder las preguntas que sean necesarias y reafirmar que desde el Ejecutivo no está en agenda la disolución del Congreso o un adelanto de elecciones”, manifestó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El pronunciamiento de Félix Chero se da luego de que la Junta de Portavoces del Congreso diera cuenta del acuerdo en la Comisión Permanente para citar al ministro para este jueves 21 de julio a las 12:00 horas. Asimismo, desde Junta de Portavoces recomendaron a la Comisión de Fiscalización que se cite al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y al ministro del Interior, Willy Huerta, por la situación del saliente titular de ese sector Mariano González.

Declaraciones sobre el cierre del Congreso

En declaraciones a un medio local, el ministro de Justicia y Derechos Humanos había indicado que el Gobierno “no descarta” la posibilidad de un cierre del Congreso si es que la nueva Mesa Directiva de ese poder del Estado no opta por una “línea de consenso”. Según precisó, el Ejecutivo tiene “la habilitación constitucional” para llevar a cabo dicha medida.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad", señaló.

“Soy el asesor del presidente y asesor del Ejecutivo y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntan si el presidente o el Consejo de Ministros ha discutido o evaluado esta posibilidad, digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado. No consideramos que sea oportuno”, sostuvo.

Esta postura del ministro Félix Chero generó el rechazo de diversos sectores del Parlamento, por lo que el ministro se rectificó en RPP Noticias sobre lo que dijo. Según señaló, si bien la Constitución les faculta en esa línea, desde el Gobierno no han considerado tomar la posibilidad del cierre del Legislativo.