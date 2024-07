Ministro Santiváñez niega tener interés en procesos de Nicanor Boluarte tras supuesto audio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, descartó este domingo conocer a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se anunciara la difusión de una grabación en la que se le escucharía consultar sobre novedades respecto de algún caso del investigado familiar de la jefa de Estado.

En declaraciones a RPP, el titular del sector Interior dijo no tener ningún interés en los procesos que tenga el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, dijo que él no desempeñaba cargo público en la fecha que se atribuye a la grabación de la supuesta conversación que anunció el dominical Punto Final.

“A mí me contactó este reportero de un programa dominical, yo lo he descartado absolutamente, porque en principio, para empezar, yo no conozco al señor hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. No tengo ningún interés en sus procesos, para cuando han referido la existencia de ese audio yo no desempeñaba ningún cargo público”, sostuvo.

No niega que sea su voz

Santiváñez señaló que, según le comentó el reportero de dicho dominical, esta grabación habría sido entregada por el capitán Junior Izquierdo, a quien dijo haber demandado ante el Noveno Juzgado Constitucional. Sin embargo, el ministro no descartó que en la grabación anunciada aparezca su voz, aunque sí reiteró tener interés o haber solicitado información que tenga que ver con Nicanor Boluarte.

“No he escuchado hasta el momento el audio, no me han transmitido el audio, a mí solamente el reportero me comentó que existiría un audio, pero yo descarto cualquier tipo de coincidencia que tenga que ver o que se vincule con algún caso o proceso del señor Nicanor Boluarte”, sostuvo.

“Puede ser un mensaje en la que pueda ser mi voz, pero bajo ningún contexto yo tengo ningún interés y mucho menos he estado interesado o he solicitado información que tenga que ver con el señor Boluarte o con alguno de sus procesos, en lo absoluto y eso lo descarto totalmente”, añadió.

Audio anunciado

El dominical Punto Final anunció a través de un mensaje en X la difusión de un nuevo audio de quien sería Juan José Santiváñez que “lo conecta” con Nicanor, el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En el adelanto de la grabación compartido se escucha a quien sería el actual ministro hacer una consulta sobre “algún tema contra el hermano”, algo que dijo que era muy importante para él.

“Hola, querido amigo, ¿qué tal, cómo estás? Qué gusto el saludarte. Entonces, lo que quiero saber más que todo si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info. Ya tú me entiendes”, se escucha decir a quién sería Santiváñez.