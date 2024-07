Los waykis en la sombra: "No hay una sindicación directa de nadie contra Nicanor Boluarte", dice su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Luis Vivanco: "Solamente hay indicaciones"

En Ampliación de Noticias, el abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte señaló que "no existe un solo chat, mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico" entre Nicanor Boluarte y alguna persona vinculada a alguna prefectura o su prefectura en el caso Los waykis en la sombra. | Fuente: RPP

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, señaló que no existe ningún elemento que confirme la tesis fiscal sobre un presunto tráfico de influencias en la designación de subprefectos para financiar una red criminal y lograr la recolección de firmas para la inscripción de un partido político.

"Han pasado ya unos meses y no hay ningún elemento nuevo que pueda servir para construir una imputación en contra de mi patrocinado, sino que por el contrario no hay ningún elemento que haya supuestamente confirmado o pueda confirmar la tesis de la Fiscalía. Incluso hay cuestiones que son, por decirlo de alguna manera, muy particulares", dijo en Ampliación de Noticias.

Luis Vivanco cuestionó la existencia de ocho testigos protegidos de la Fiscalía a los cuales la defensa de Nicanor Boluarte no puede interrogar, a pesar de que no tendrían ningún tipo de riesgo para sus vidas. Esto, indicó, teniendo en cuenta que no hay ningún alto funcionario o miembro de las Fuerzas Armadas vinculado al caso haya sufrido amenazas de muerte u objeto de persecución.

"Yo entiendo que es legítimo que la Fiscalía pueda recurrir a algún testigo. La prueba testimonial forma parte de las herramientas para sindicar. Pero, por otro lado, a nosotros también nos gustaría poder interrogar a esos testigos. Porque, así como la fiscalía les pregunta, la defensa tiene el mismo derecho de poder contra preguntar", indicó.

"Hay sindicaciones referenciales"

Nicanor Boluarte es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción, Los waykis en la sombra, que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas", aprovechando el "poder de facto" que recibió de la mandataria. Así, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte junto a otros funcionarios captaron afiliados para solicitar el registro de Ciudadanos por el Perú en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Con relación a las personas que acusan al señor Nicanor Boluarte no hay una sindicación directa de nadie. Solamente hay sindicaciones que son referenciales y que no se han acreditado en la carpeta. No existe un solo chat, mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico entre mi patrocinado y alguna persona vinculada a alguna prefectura o su prefectura", insistió Luis Vivanco.