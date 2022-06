Ministro Senmache pierde los papeles al explicar la búsqueda de Silva, Pacheco y sobrino del presidente

Dimitri Senmache, ministro del Interior señaló como "imposible" de proteger a Juan Silva, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, negó en RPP Noticias que haya un encubrimiento a Bruno Pacheco, Juan Silva y al sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, para evitar sus capturas.

"En principio, quien me conoce y conoce mi actuación de más de 22 años sabe que eso es imposible, que yo esté ordenando a la Policía hacer una actuación para proteger a estas personas. Eso es imposible", señaló en La Rotativa del Aire.

Senmache señaló que desde su ingreso a la cartera del Mininter "ha puesto todo su esfuerzo junto a mi equipo para lograr los objetivos señalados, que son las capturas de estos personajes".

Sin embargo, justificó la demora en dar con el paradero de los prófugos con el hecho de que existen otros requisitoriados que llevan más años sin ser capturados.

"Es importante señalar que no son los únicos más buscados en todo el país. Sino existen personas que más de 10, 20 o 15 años están siendo buscados en distintos Gobiernos y seguimos buscándolos", argumentó en La Rotativa Al Aire.

Al ser repreguntado por el paradero de Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, se ofuzcó en la entrevista pidiendo que le dejen mencionar la línea del tiempo.

"[¿Por qué la demora?] Cada uno de estos casos está siendo buscado por distintos equipos pero que están detrás de conocer el paradero. Obviamente si nosotros supieramos el paradero y si me dicen '¿oye sabiendo el paradero no lo has detenido?' Obivamente eso sería un encubrimiento. Eso no va a pasar", argumentó Senmache en RPP Noticias.

"Si nostotros supiéramos el paradero de estas tres personas [Pachecho, Silva y Vásquez] rápidamente estarían llevados para que enfrenten la justicia y puedan ellos resolver su problema ante el Poder Judicial", agregó el ministro del Interior señalando que se han realizado nueve allanamientos en el caso de Juan Silva y desmintió la información de que la PNP se equivocó de vivienda para capturar al exministro del MTC.

Sobre ascensos irregulares de la PNP

Al ser consultado sobre los ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú, el ministro Senmache declaró: "Es algo que tendrá que responder la PNP".

Recordó que cuando formaba parte del equipo del extitular del Mininter, Avelino Guillén, habían dejado dudas sobre los procesos de ascenso "pero dijimos que eso tenía que explicar la Policía".

"El ministro Guillén no renunció por los ascensos. Nosotros criticamos el tema de los ascensos después vinieron la invitación que también criticamos y nos opusimos a la invitación de varios generales muy buenos. Cuando él renuncia se señala a donde iban a ir estos generales recién ascendidos y ahí es donde colocamos nuestra posición que no fue aceptada por el comandante general [PNP]", señaló el ministro del Interior.



Al ser repreguntado en que está trabajando con miembros de la PNP ascendidos de forma irregular, volvió a ofuzcarse en la entrevista pidiendo que le dejen mencionar la línea del tiempo "para contextualizar".

"Nosotros estamos trabajando con generales que ya están ascendidos y que si hay alguna investigación de por medio, la investigación deberá señalar que tan irregular fue y si estas personas cometieron una falta o delito", argumentó Senmache en RPP Noticias.

Sobre Nayib Bukele

El ministro del Interior declaró sobre la publicación en su red social de Twitter donde tomó como referencia de lucha contra la delincuencia al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"La tierra de nadie la está conviertiendo la delincuencia. El Estado tiene el imperio de la ley, tiene el monopolio y el ejercicio de la fuerza, eso es algo constitucional", declaró en La Rotativa Al Aire.

"Sería interesante leer de la CIDH qué es lo que opina sobre los restos de países principalmente que son los que abundan todos sus recursos", agregó.

Sobre su tuit mencionó: "Mi compromiso desde el inicio ha sido reducir los índices de criminalidad. [¿Cómo hacerlo?] Hacer una clara lucha directa sin contemplaciones contra las organizaciones criminales".