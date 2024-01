Ministro Torres dice que escoltas del hijo de la presidenta "estaban semidormidos" cuando fueron asaltados

Congreso El ministro del Interior se presentó esta mañana en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se pronunció respecto al asalto del que fueron víctimas dos efectivos policiales que estaban destacados como seguridad del hijo de la presidenta Dina Boluarte.

Como se sabe, la noche de ayer, tres delincuentes con los rostros cubiertos con pasamontañas encañonaron a un capitán y un suboficial de segunda de la Policía que se encontraban en un vehículo, y les quitaron sus armas de reglamento, además de otros objetos de valor. Los hechos ocurrieron en la urb. Santa Catalina del distrito limeño de La Victoria.

"Estaban semidormidos"

Durante su presentación en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, el titular del Mininter señaló que los hechos ocurrieron cuando el hijo de la mandataria no estaba presente y que los efectivos policiales estaban semidormidos.

"No ha sido contra la señora presidenta, sino a la escolta del hijo sin que el hijo esté presente, cosa que está mal también, ¿no? Se están tomando las medidas disciplinarias con ese personal policial de seguridad que se encontraba aletargado, semidormido (…) No está bien eso, pero no fue en la magnitud que se dice”, sostuvo.

Cuestionan que hijo de la presidenta viva en la zona

Ante los hechos, RPP llegó al lugar donde ocurrió el asalto y conversó con los vecinos respecto a la situación de seguridad ciudadana en la zona. Sin embargo, una vecina identificada como Elvira negó que el hijo de la jefa de Estado viviera en la urbanización.

"No, no vive. Puedo decirles que no, porque mi vecino colinda con mi casa, para mi lado, y en ningún momento hemos visto a nadie que sea personaje del Gobierno, nadie. Por acá viven unos ministros, pero lejos, a tres cuadras, más o menos", sostuvo.

Sin embargo, indicó que los policías víctimas del asalto hablaron con ella y le indicaron que estaban ahí "de visita a un familiar"

"El agente bajó de su carro, nos enseñó su placa y nos dijo que quería saber si la cámara (de seguridad) era mía y le dijo que no, que era del vecino (…) Me dijo ‘lo que pasa es que me acaban de asaltar y robar mi arma de reglamento’. Le pregunté qué hacían por acá, y me dijeron ‘hemos venido de visita a un familiar’. Nada más", refirió.

Asimismo, indicó que el vehículo negro del cual descendieron los asaltantes ya rondaba las calles del lugar desde hace un mes, y habría sido visto en otros asaltos.

"Ya lo habíamos visto antes, hace un mes que está merodeando. Ha habido varios asaltos y los agraviados han manifestado que fue ese carro, que ya hubo robos con ese carro. En la cuadra 2 de León García, después en las cuadras 4 y 6, detrás del colegio Nuestra Señora del Pilar, y también en Villarán", aseveró.

Los vecinos pidieron al municipio distrital que les dé permiso para colocar rejas en la cuadra, ya que sus calles eran escenario constante de asaltos y ataques a mano armada.