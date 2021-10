Mirtha Vásquez iniciará el lunes las 'Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad' con las diferentes bancadas | Fuente: Foto: PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, iniciará el próximo lunes 18 de octubre las 'Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad' con las diferentes bancadas del Congreso de la República, con el fin de establecer consensos en torno a los temas prioritarios para la ciudadanía previo a la solicitud del voto de confianza.



Las reuniones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:



Cronograma de las reuniones con las bancadas. | Fuente: PCM

Las reuniones han sido consensuadas con los respectivos voceros de las bancadas parlamentarias y buscan, además, promover espacios de diálogo para garantizar la estabilidad y gobernabilidad en el país de cara a la solicitud del voto de confianza.



Asimismo, el lunes 18 de octubre a las 3:00 pm, la presidenta del Congreso sostendrá una reunión con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con el fin de coordinar la fecha para la sesión de investidura; así como tratar temas relacionados con la mejor regulación del equilibrio de poderes, que es parte de la preocupación válida del parlamento

Recientemente, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, propuso esta fecha en respuesta al oficio enviado por la representante el Ejecutivo horas antes. En el escrito, la congresista de Acción Popular plantea que la cita se realice en la sede del Legislativo. "Será muy grato recibirla con los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso", se lee en el documento.

La respuesta de Maricarmen Alva llegó poco después de que Mirtha Vásquez le enviara un oficio en el que lamentó el “malentendido” ocurrido respecto a la fecha de la reunión entre ambas autoridades, tras lo cual le solicita fijar una fecha para esta cita “lo antes posible”.

En la carta, la ministra señaló que, entre los puntos a tratar, está acordar la fecha en la que acudirá el Gabinete al Congreso a solicitar el voto de confianza, así como "tratar temas relacionados con la mejor regulación del equilibrio de poderes, que es parte de la preocupación valida del Parlamento".

Posturas de las bancadas sobre reunión con Mirtha Vásquez

El congresista Jaime Quito, de Perú Libre, consideró que la bancada determinará si se conversa o no con la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, una vez que inicie su rueda de reuniones con las distintas agrupaciones del Legislativo antes de acudir en busca del voto de confianza.

"La prudencia no puede merituarse (sic) en ese sentido. Más bien, somos prudentes en el sentido de expresar con lo que venimos escuchando de la población y yendo a la solución de los problemas, que eso implica también poner en orden nuestro país frente a este desorden neoliberal", comentó en Ampliación de Noticias.

"La bancada determinará si conversa o no conversa. Yo como integrante de la bancada, estaremos conversando en las reuniones que se nos convoquen", añadió.

En tanto, Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), consideró como positivo el anuncio de la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, de reunirse con las bancadas parlamentarias, a fin de llegar a consensos de cara al pedido de confianza.

Señaló, en ese sentido, que en lo personal no veía por qué no darle la confianza al Gabinete Ministerial, aunque señaló que primero deberán escucharla. Sin embargo, precisó que su bancada aún no se reúne para discutir al respecto.

"Creo que un tema esencial en la democracia es el diálogo, queremos escuchar a la premier, qué propone, estamos seguros que nos dará los lineamientos claros que le den un norte definido del país, que despejen los elementos de controversia que se han visto", dijo a la agencia Andina.

