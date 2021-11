La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. | Fuente: PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dijo este domingo que el Gobierno no quiere generar ningún retroceso en la reforma del transporte.



"La intención es cómo avanzamos hacia adelante, porque el problema real de este país es que tenemos un sistema de transporte colapsado y en caos", señaló en una entrevista con el domincial Punto Final.



Mirtha Vásquez indicó que hará un "seguimiento más preciso" al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras los cuestionamiento al sector, luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, anunciara en una reunión con gremios de transportistas la reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).



La jefa del Gabinete expresó que el ministro Silva Villegas ha descartado cualquier condicionamiento para concretar acuerdos con los gremios de transportistas en el país.



REFORMA TRIBUTARIA

Al ser consultada sobre el pedido al Congreso de facultades legislativas en materia tributaria, Mirtha Vásquez explicó que el Ejecutivo ha presentado una propuesta para incrementar el impuesto a la renta de los sectores que tienen mayores ingresos.

"Es decir, quienes ganan 25 000 soles al mes como sueldo deberían empezar a tributar un poquito más", manifestó.



Mirtha Vásquez sostuvo, además, que, si el Parlamento no está de acuerdo con el planteamiento del Gobierno, espera una contrapropuesta.



"No pretendemos reemplazar la función del Congreso, que es legislar, pretendemos construir conjuntamente. Si al Poder Legislativo no le gustan las propuestas, no les convence, entonces sí esperaríamos una contrapropuesta y digan: ‘a lo mejor lo que ustedes proponen no, pero tenemos esta propuesta’. Tenemos que tener sentido de responsabilidad y no solamente decir ‘no’", arguyó.



Mirtha Vásquez también refirió que su gestión buscará relacionarse de una buena forma con las empresas mineras, aunque cuestionó que algunas empresas extractivas acudan al Poder Judicial para evitar el pago de sus impuestos.

