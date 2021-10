La jefa del Gabinete Minsiterial indicó que las políticas del Gobierno están claras. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, descartó este miércoles que haya un doble discurso en el Gobierno respecto de la estatización, luego de que la oposición denunciara que el presidente Pedro Castillo impulsa una postura contraria sobre el tema a la expuesta por el Gabinete Ministerial en el Congreso.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la representante del Ejecutivo señaló que su discurso de presentación ante el pleno del Legislativo fue discutido con el presidente y todo el Gabinete. En esa línea, dijo que la postura del Gobierno es masificar el gas para todos los peruanos y que así lo ha precisó el propio mandatario.

“Se ha malinterpretado y que se ha dicho que hay contradicciones y hay un doble discurso, pero quiero descartar totalmente eso, porque para empezar el discurso lo hemos discutido con el propio presidente y con todo el Gabinete”, dijo Mirtha Vásquez.

“Creo que todos estamos claros y de acuerdo con que, en materia del tema del gas, lo puntual es que queremos lograr dos objetivos fundamentales; uno es que el gas llegue a todos los peruanos y algunos lo plantean esto como la nacionalización del gas, pero ese es el objetivo llegar a todos los peruanos, la masificación”, añadió.

Postura del presidente

Mirtha Vásquez sostuvo también que el mandatario fue consciente de que sus declaraciones sobre el gas de Camisea no pudieron haberse malinterpretado, por lo que decidió hacer la precisión del tema mediante un mensaje de Twitter.

“Lo que está planteando él es el mismo objetivo, es el único objetivo, y lo ha ratificado en sus comunicaciones, el único objetivo es masificar el gas y proceder a las renegociaciones para tener condiciones más adecuadas”, sostuvo.

Respuesta a oposición

Respecto de las declaraciones de Keiko Fujimori sobre un “doble juego” del Gobierno, la titular del Gabinete Ministerial indicó que respetan las posiciones que pueda tener la ciudadanía; sin embargo, en el Gobierno ya han dejado claras sus posturas y así está establecido en la política pública.

“Somos respetuosos de lo que pueda decir cualquier ciudadano, de las opiniones que viertan, pero nosotros estamos manifestando claramente cuál es la política de este Gobierno y creo que ahí estamos claros”, indicó Mirtha Vásquez.

“Tenemos no solamente los compromisos que los hemos expuesto ante el Congreso, sino que tenemos la política pública aprobada. Eso no es cualquier declaración, es una norma, es una ley y eso es lo que define, entonces creo que no tenemos por qué hacer más cuestión de Estado sobre el tema”, sostuvo.

