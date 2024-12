Morgan Quero negó haber entregado CV de César Figueredo a Otárola para que lo designe en Sunarp

El titular de Educación reiteró que nunca extorsionó al expresidente del Consejo de Ministros con la difusión de un video íntimo, a fin de que se designe a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró este martes no conocer personalmente a Martín Vizcarra o César Figueredo y descartó también que haya intercedido por este último para conseguir que sea designado como titular de la Sunarp.

"Para nada. No conozco a nadie, no conozco al expresidente Martín Vizcarra, no conozco a Figueredo, lo conozco en el sentido de que sé que tiene una carrera como funcionario. No tengo ningún vínculo con esa persona", expresó en 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Quero nuevamente rechazó haber intentado extorsionar al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con la difusión de un video íntimo, a fin de que se designe a César Figueredo en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

"La Fiscalía abrió un procedimiento indagatorio, yo he ido a dar mi testimonio, otros dieron su testimonio y seguirá el proceso, pero quisiera decir que hay un tema personal o íntimo en esa relación que además ha aparecido en testimonios más recientes de esta joven profesional que ha hecho imputaciones muy graves", indicó.



"Dina Boluarte no cometió infracción"

Por otro lado, el titular del Minedu señaló en 'Las Cosas Como Son' que los constitucionalistas han afirmado que Dina Boluarte no cometió ninguna infracción constitucional por supuestamente ausentarse del cargo para operarse.

"Muchas cosas se han caido de lo que se decía en muchos medios, incluso el tema de la operación, que no me consta, a la presidenta. Los constitucionalistas se han pronunciado señalando que no hay infracción constitucional", sostuvo.

Responde a Olaechea

Morgan Quero también rechazó las críticas del excanciller Olaechea hacia la gestión del gobierno. En ese sentido, comentó que el funcionario debe ser más responsable en sus declaraciones.

"Creo que hay que poner una responsabilidad en las declaraciones. Es muy legítimo que las personas tengan opiniones y que puedan desarrollar un liderazgo, pero no vaya ser que en el futuro repitamos lo que ya hemos visto en esa persona en el Ejecutivo", comentó.