MTC anuncia que seguridad privada acompañará a personal de Sutran durante operativos

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, anunció que a partir de ahora el personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) realizarán sus labores de control y fiscalización acompañados de seguridad privada, esto a fin de evitar que sus vidas corran peligro tal como sucedió en Apurímac, donde un inspector fue asesinado.

“Vamos a poner personal de seguridad privada que los acompañe en todo su desplazamiento hasta su unidad de regreso”, declaró el titular del MTC ante los medios de comunicación.

Asimismo, señaló que entre las medidas de protección que se les brindará a los inspectores, además de ser custodiados por la Policía y seguridad privada, será el de otorgarles “vehículos más grandes con equipos de protección para evitar roturas de los vidrios”.

Por otro lado, Pérez-Reyes condenó el ataque contra el personal de Sutran en Apurímac, donde los trabajadores fueron agredidos y rociados con combustible, sufriendo graves quemaduras.

“Aprovecho para expresarle a la familia de Ronny Revilla las condolencias porque no tengo palabras para describir la impotencia que me genera ver cómo personas puedan asesinar de esta forma tan reprochable en la que no se considera la vida humana por un problema de una infracción administrativa. No hay justificación para la muerte de nadie, pero esto es de lo más insano que uno puede observar”, agregó.

Llegan a Lima tres agentes de la Sutran víctimas de un ataque

El ataque

Una persona fallecida, dos desaparecidos y nueve heridos es el resultado de un atentado que se dio la noche del martes en el distrito de Curahuasi, en Apurímac. Todos ellos trabajadores de la Sutran.



La Policía informó que este ataque ocurrió en el sector de Huaraccoña km 798, en la vía que comunica la provincia de Abancay con Cusco, cuando los trabajadores retornaban a bordo de una combi luego de realizar un operativo en la jurisdicción del distrito de Curahuasi.



Según fuentes policiales, los trabajadores realizaron un operativo a las 5 de la tarde aproximadamente, cuando al retornar fueron emboscados por 20 personas aproximadamente. Estos sujetos habían bloqueado la vía con troncos, incendiando el vehículo con los ocupantes dentro.

La noticia fue confirmada a RPP Noticias por Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, quien lamentó lo ocurrido y exhortó a las autoridades tomar acciones.

"Han emboscado una camioneta del Estado con cerca de ocho inspectores de la Sutran, los han emboscado en Apurímac. Hay un muerto y dos desaparecidos. Además, hay cuatro heridos con quemaduras. Esto no puede pasar", manifestó a La rotativa del aire-edición noche.

Según Ojeda, al parecer los atacantes fueron contratados por el transporte ilegal. La víctima mortal de este suceso fue identificado como Rony Revilla Bravo, inspector de la Sutran Apurímac. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos y vienen siendo atendidos.

Cinco de los nueve heridos ingresaron al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega. Estos fueron identificados como Merly Ccanampa Carrasco (26), Kevin Robles Reynoso (32), Ronald Cruz Luna (58), Elizabeth Lázaro puma (28) y José Luis Yucra Quikaña (27).

Fiscalía inicia investigación por muerte de fiscalizador de Sutran

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Abancay inició este miércoles una investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio calificado, tras el incendio de un vehículo en la ruta Abancay-Cusco, donde falleció un trabajador de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), y otros ocho resultaron heridos.

Se trata de Rony Revilla Bravo, quien estaba junto con otros trabajadores en el interior del vehículo que fue incendiado por "personas inescrepulosos" en el distrito de Curahuasi, en la región Apurímac, informó la Policía Nacional.

"Un equipo fiscal y personal de Medicina Legal acudieron al lugar de los hechos para efectuar diligencias urgentes como el rescate de víctimas y el levantamiento del cadáver, así como recabar información que contribuya a la investigación a fin de individualizar responsabilidades", indicó el Ministerio Público en su cuenta X (antes llamado Twitter).