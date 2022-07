El titular del MTC brindó detalles sobre los problemas de corrupción en empresas de construcción | Fuente: RPP

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, reveló este miércoles que hasta el momento hay unos 45 funcionarios retirados de la institución, debido a que no cumplían con los requisitos para ocupar los cargos que ostentaban dentro del sector.

"Nosotros tenemos los resultados de las investigaciones internas. Todo lo hemos trabajado desde los archivos y tenemos el planillón con la cantidad de funcionarios afrontando procesos administrativos, algunos que desde la Procuraduría ya han sido denunciados. Tenemos aproximadamente 45 funcionarios que hemos retirado y hay muchos más que van a salir, pero no podemos sacarlos porque no tenemos los reemplazos y tenemos problemas para suplirlos. Sin embargo, están siendo relevados de las funciones que cumplían de manera tradicional", expresó el ministro en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Juan Barranzuela manifestó que viene coordinando con la Contraloría para analizar las cifras sobre el monto total que se ha perjudicado en el sector transportes. Sin embargo, evitó reconocer si la gestión de su antecesor Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue corrupta.

"Yo no quisiera individualizar porque esto no es de ahora. Por eso es que estamos actuando, he convocado a la Fiscalía, Procuraduria y Contraloría para que comiencen a intervenir", puntualizó el titular del MTC.

Por otro lado, Barranzuela dio el monto aproximado de lo que está costando las obras paralizadas en nuestro país debido a problemas de corrupción.

"Hay aproximadamente 7 100 millones de soles en obras paralizadas, recursos de amparo, en arbitrajes, abandonadas, en problemas legales, que se han acumulado a lo largo de los años y ninguna autoridad quiso resolver. Esa situación nos lleva a determinar que 1 600 millones corresponden a obras ejecutadas por consorcios en los cuales los accionistas mayoritarios son empresas chinas", precisó.

Contraloría: Transportes tendría perjuicio por más de S/3 000 millones

La Contraloría General de la República indicó que, de acuerdo al Índice CGR de la Corrupción 2021, en el sector Transportes y Comunicaciones se habría generado un perjuicio económico superior a los S/ 3 729 millones. Además que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector, no tomó mayores medidas al respecto, como responsable de velar por el buen uso de bienes y recursos públicos para dicho sector.

A nivel general, la estimación del perjuicio económico a nivel nacional para el 2021, según el Índice CGR de la Corrupción, se estima en más de S/ 24 mil millones. En el caso específico del sector Transportes y Comunicaciones, se estima que el perjuicio económico es superior a S/ 3'729 millones, y comprende no solo al ministerio, sino a 13 entidades más.



Estos montos fueron estimados por el Índice CGR de la Corrupción de los referidos años sobre la base de una metodología que permite analizar y estimar el perjuicio económico ocasionado por efecto de la corrupción e inconducta funcional.