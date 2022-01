Petroperú | Fuente: Andina

El contralor general de la República, Nelson Shack, señaló el miércoles que la Contraloría no participó en la adjudicación de la buena pro a la empresa Heaven Petroleum Operators, del empresario Samir Abudayeh Giha, del proceso de adquisición de biodiésel B100 para el periodo comprendido entre enero y abril de este año a Petroperú.



En entrevista con el programa Nada está dicho, de RPP, Nelson Shack sostuvo que no se sabe cuál sería la irregularidad en este nuevo proceso con la referida empresa, por lo que es necesario una investigación. Sin embargo, aseguró que está claro las irregularidades en el proceso anterior con Petroperú donde hay "indicios más que razonables de responsabilidades penales".



"En este nuevo proceso no sabemos nada, porque esto también me ha sorprendido, por un lado, que la misma empresa gane este proceso, pero también me ha sorprendido que se diga o se deje entender que la Contraloría ha estado presente y acompañado este proceso, eso no es cierto", aclaró.

Comisión para revisar adjudicación

Nelson Shack explicó que la Contraloría recibió una solicitud de control concurrente por parte de Petroperú, pero cuando se le pidió información no hubo respuesta y el pedido se hizo con poca anticipación.



"El control concurrente se creó como un mecanismo de acompañamiento, pero requiere la colaboración irrestricta de la entidad para facilitar toda la información; y de esa manera, poder advertir oportunamente los riesgos o situaciones adversas".

En relación con el caso de la nueva contratación con Heaven Petroleum Operators, Nelson Shack informó que ya se acreditó una comisión en la Contraloría para revisar si se cumplió con la legalidad de los distintos actos.



"Hemos descartado claramente esa última parte del comunicado, eso no es cierto. Nosotros no hemos participado de control simultáneo en esta última contratación. Por eso, me he sorprendido doblemente por un lado que HPO gane; y por otro lado, por este antecedente que se tiene en el proceso anterior que está en investigación. Además, sobre todo porque se ha mencionado una frase que es falaz, porque la Contraloría no ha participado en el desarrollo del acompañamiento o control simultáneo de este nuevo proceso", insistió.

De acuerdo a un comunicado de Petroperú, la empresa estatal afirmó que viene coordinando el control simultáneo de la Contraloría General de la República en los procesos de compras de hidrocarburos que ejecuta.

Además, la premier Mirtha Vásquez también precisó que, según lo comunicado por Petroperú, el proceso con la empresa de Samir Abudayeh se llevó a cabo con notario público y mecanismos de transparencia. Sin embargo, destacó lo anunciado por Nelson Shack de la habilitación de una comisión de control para investigar el nuevo contrato.

"Ese es el mecanismo para que pueda disiparse alguna duda con respecto a la adjudicación del contrato. Entonces, vamos a esperar los resultados que la Contraloría nos pueda ofrecer", dijo la presidenta del Consejo de Ministros en conferencia de prensa.



