Nuevo plan de reactivación económica, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Es una buena cosa que discutamos sobre reactivación económica, en vez de dejar que el debate público sea acaparado por los viajes de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias de la congresista Patricia Chirinos y los planes para luchar contra la delincuencia.

Al fin y al cabo, el bienestar de las familias depende de la posibilidad de satisfacer necesidades y aspiraciones, la primera de las cuales es sin duda la alimentación. Y los planes económicos, por abstractos que parezcan, terminan por repercutir en lo más real de la vida: el empleo, el poder adquisitivo, el costo de vida, la lucha para no caer en la pobreza.

Pocas semanas después de obtener del Congreso un crédito suplementario de 5 000 millones de soles, el ministro Alex Contreras anuncia el plan Unidos, que supone una inversión pública de 15 000 millones de soles, es decir más de uno por ciento de nuestro producto bruto interno.

El ministro precisa que una buena parte de ese monto está destinado a garantizar créditos para empresas que podrán contar con el aval del Estado. Y es que el plan Unidos asume que el crecimiento es sobre todo fruto de la inversión privada, mientras que la acción pública debe orientarse a destrabar proyectos y promover sectores afectados por cuatro factores: el ciclón Yaku, los conflictos sociales, los fenómenos climáticos y el déficit hídrico. “Los peruanos quieren chamba y no bonos”, resume el ministro Contreras.

Entre las novedades de Unidos, destaca el respaldo a una nueva modalidad de uso de los tributos: Servicios por impuestos. Ahí donde el Estado no esté en capacidad de asegurar salud, educación y seguridad, los privados podrán obtener beneficios fiscales al invertir. El plan parte de la hipótesis optimista de que estamos viviendo una recesión breve y que veremos un impacto rápido de licitaciones que se concretarán a principios del próximo año, entre ellas la irrigación de Chavimovic. Tenga o no razón, la eficacia de un plan no depende de sus ideas sino de la capacidad de gestión de quienes están encargados de ejecutarlo.

