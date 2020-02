Martín Vizcarra estuvo en el programa Nada está dicho de RPP Noticias. | Fuente: RPP

El presidente Martín Vizcarra indicó este martes que es "absolutamente imposible" la aparición de un codinome que lo asocie directa o indirectamente con algún proyecto u obra en investigación fiscal.

De esta manera, el mandatario peruano rechazó, en entrevista con el programa Nada está dicho de RPP Noticias, alguna vinculación con los seudónimos que la empresa brasileña Odebrecht utilizó para referirse a personajes que recibieron dinero ilícito para financiar campañas electorales o facilitar la adjudicación de obras en nuestro país.

"Es absolutamente imposible, porque no he tenido ninguna relación (...) es imposible", afirmó el mandatario.

"Ministros eficientes"

Martín Vizcarra también rechazó la creencia de una preferencia por ministros que no le hagan sombra y, en su lugar, resaltó la preferencia por "ministros eficientes y trabajadores".

"Que hagan una buena planificación en oficina con un buen equipo, pero que salgan y caminen en todas las regiones del Perú", sostuvo.

"Democracia fortalecida"

De otro lado, el presidente Martín Vizcarra aseguró que se quedará en el Perú para desarrollar su trabajo de ingeniero luego de entregar el poder en julio del 2021. Además, señaló que por el momento no tiene pensado participar en política al termino de su Gobierno.

"No tengo ningún plan político después de, no es que no diga 'no voy a tenerlo', ahora estoy pensando cien por ciento y mi enfoque es el desarrollo de todas las acciones conducentes para llegar al Bicentenario con un país con mejores instituciones", destacó.

Asimismo, el Jefe de Estado insistió en terminar la reforma política y judicial y saludó que varias organizaciones políticas valoren este tema.

"Vamos a dejar un país empoderado, con una democracia fortalecida, donde por convicción la ciudadanía ha definido que va a combatir la corrupción", precisó.

Caso Mercedes Aráoz

El mandatario Martín Vizcarra recordó que Mercedes Aráoz renunció al cargo de vicepresidenta de la República y esta dimisión la tendrá que aceptar el Congreso de la República una vez instalado.

"Sería un caso atípico de un presidente sin vicepresidente. Cuando viaje al extranjero, si fuese necesario (...) quien se quedaría a cargo sería el presidente del Congreso", finalizó.