Omar Castro de CPI sobre desaprobación de Boluarte: "Son los índices más bajos que ha tenido un presidente en el Perú"

A pocos días de iniciarse el que será el último año de la gestión gubernamental de la presidenta Dina Boluarte, la desaprobación a la mandataria continúa con cifras al alza. Así lo confirma el último estudio de opinión pública de CPI, presentado este domingo en exclusiva en RPP, que revela que dicha cifra, para este mes de julio, se ubica en 97 %; mientras que su aprobación alcanza apenas el 2.1 %.

Al respecto, Omar Castro, gerente general de CPI, en diálogo con nuestro medio, indicó que estas cifras nunca antes fueron registradas en la historia del Perú para un jefe de Estado.

"Yo recuerdo que llegamos a hablar de entre 5 o 6 % de aprobación de Alejandro Toledo en su momento más crítico, pero ya hablar de una cifra de 2 %, que incluso ya está fuera del margen de error, que es 2.8 de la investigación, es más que preocupante, porque responde a una insatisfacción total por parte de la población sobre la gestión de la Presidencia", sostuvo.

"[La desaprobación] creo que no causa extrañeza realmente, mas sí una creciente preocupación constante, mes a mes, cuando hacemos estas evaluaciones, estas investigaciones de que la desaprobación de la presidenta sigue creciendo. Ha crecido en casi 1.6 % desde la última medición que hicimos en mayo, y la aprobación llega a 2.1 a nivel nacional. Son los índices más bajos que, históricamente, ha tenido un presidente en el Perú", aseveró.

¿Cómo se explica la baja aprobación de la presidenta Boluarte?

Castro consideró que la presidenta se ha caracterizado por "una aparente incredulidad respecto a la investigación que realizan empresas de investigación de opinión pública" y que eso "no ha ayudado a que entienda y reconozca las verdaderas necesidades de la población", lo cual también "tiene un correlato en la pésima comunicación que ha desarrollado su gestión".

"Entonces, lo que ha salido más a la luz ha sido este enfrentamiento permanente con la prensa, con los medios de comunicación, y sobre todo estos actos turbios. El tema de los Rolex, el tema de esta complicidad política con el Congreso, el aumento de sueldo que también lo hemos preguntado ahora, y más del 90 % del país considera que este aumento de sueldo no debió darse, está en contra de este aumento", resaltó.

"Estos gestos políticos demuestran que la presidenta y la gestión están totalmente desintonizados con la población y con el interés nacional. Quizás entiende ella que es un gobierno, una gestión de paso y que no debió trascender en la historia como la primera presidenta mujer del país. Creo que no lo supo capitalizar, no supo darle el verdadero valor que significaba eso", añadió.

El gerente general de CPI subrayó que "todos los indicadores" sobre "la gestión de la presidenta están por encima del 90 % en contra", por lo que tampoco "existe ninguna expectativa respecto al mensaje presidencial" de 28 de julio.

"Si la presidenta, mañana, decide hablar las cinco horas que habló en el último mensaje presidencial, sería un absurdo, porque así hable cinco o diez horas, la población ya no le cree, ya no tiene confianza y está esperando nomás que termine su gestión lo más pronto posible", destacó.

"Importante señalar que, entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 72.4 % por encima de la media considera que Dina Boluarte debería dejar de ser presidenta lo más pronto posible. Y el 73.4 % son mujeres y el 66.4 % son hombres. Es decir, siempre hay más mujeres que desaprueban la gestión, hay más mujeres que consideran que la gestión debería terminar cuanto antes, y eso definitivamente porque debió y existió una expectativa mucho mayor respecto a la primera presidenta mujer que teníamos en el país por parte de las mujeres, y eso no ha ocurrido, obviamente, y por eso la desilusión sobre esa expectativa positiva que, definitivamente, marca un número más alarmante en los indicadores que hoy presentamos", finalizó.