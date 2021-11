Óscar Díaz estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El analista político Óscar Díaz aseguró que el Gobierno del presidente Pedro Castillo es “un caos total”, donde “todos jalan para su lado”, al comentar los primeros cien días de esta gestión.

“Lo que estamos viendo, por la información con la que cuento de adentro, es que todos jalan para su lado. Es un caos total el Gobierno. Se van a cumplir 100 días de desgobierno. Estamos ‘hasta el cien’, jugando con los (primeros) cien días”, ironizó.

En La Rotativa del Aire, aseguró que, con sus cuestionadas decisiones, como los acuerdos alcanzados por el ministro Juan Silva con los gremios de transportistas; este Gobierno “se dispara a los pies”.

“Este Gobierno no necesita oposición, ellos mismos son su oposición. Ayer vemos todos con estupor e indignación cómo el ministro de Transportes y Comunicaciones le quiere disparar a dos entes que son fundamentales para la formalización del transporte, la Sutran y la ATU”, comentó.

“Tengo la mejor opinión sobre la primera ministra (Mirtha Vásquez), creo que ha sido una buena elección; pero en verdad no la ayudan en nada con todo lo que está pasando”, añadió.

¿Un plan en marcha o incapacidad?

El analista político señaló que las actitudes del Gobierno no obedecen a un plan en marcha para disolver el Congreso, sino más bien -aseveró- a la propia incapacidad del presidente Pedro Castillo.

“Yo voy por el tema de la incapacidad. Si uno lee la historia del presidente Castillo, encuentra que es un hombre que lo máximo que ha hecho en su vida es ser jefe de sindicatos. No ha sido ni siquiera alcalde de un poblado menor. No tiene ninguna experiencia en gestión”, refirió.

“No veo en el Gobierno una estructura tal que tuvieran un plan muy bien establecido, no hay plan. (...) No es que crea que todos sean unos angelitos en el Gobierno, pero para tener un Venezuela, se necesita un Hugo Chávez. Para tener un Bolivia, se necesita un Evo Morales. Y para tener un Cuba, se necesitó un (Fidel) Castro. Y acá no tenemos eso ni lejanamente”, sentenció.

En ese sentido, Óscar Díaz consideró que tan dañina como la corrupción es -dijo- la desorganización del Gobierno.

“Lo que yo creo es que, si sigue este desgobierno, lo que veo más cercano es a un presidente que tendría contra la pared que renunciar, como lo hizo (Alberto) Fujimori, como lo hizo PPK (Pedro Pablo Kuczynski) o como lo hico Manuel Merino”, manifestó.

“Si seguimos viendo este desgobierno, esta desorganización; creo que nos vamos a ese escenario y a nuevas elecciones. Lo digo con mucha pena”, apuntó.

