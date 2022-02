El canciller Óscar Maúrtua se presentó ante el pleno del Congreso | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El canciller Óscar Maúrtua negó que el gobierno peruano tenga la intención de ceder territorio a Bolivia luego de unas polémicas declaraciones del presidente Pedro Castillo. Durante su presentación ante el Congreso, el ministro precisó que esta propuesta, que busca únicamente un impulso económico y turístico, no significa vulnerar la soberanía nacional.

Antes de analizar el tema de fondo, el ministro precisó que las explicaciones solicitadas por el Parlamento se basan en supuestas afirmaciones a un medio de comunicación internacional "que el presidente no ha formulado"; por el contrario, señaló que el jefe de Estado "no ha señalado que sea su intención otorgarle parte del territorio marítimo peruano a Bolivia".

El canciller también negó que el mandatario haya señalado que va a convocar a una consulta popular con esa finalidad. Además, mencionó que Pedro Castillo "ha aclarado" en una reciente entrevista a un medio local "que nunca se refirió a cesión alguna del territorio peruano a otro país y que será el primer en defender la integridad de nuestro país".

"El presidente Pedro Castillo ha añadido que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional. Finalmente, ha señalado que si se expresó mal pide disculpas a nuestro pueblo", apuntó.

"No es una política de Estado"

Del mismo modo, el canciller explicó que las facilidades otorgadas a Bolivia corresponden a una política de Estado que se sustentan en el acuerdo de Ilo, firmado en el 1992 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y que, además, el expresidente Alan García propuso ampliar en el 2010, "en ambos casos con la intención de desarrollar un polo económico y turístico con inversiones en favor del sur del Perú".

"No es una política de Estado, y por ende tampoco una política del presidente Pedro Castillo, promover cesión alguna de territorio peruano. El Gobierno no se ha planteado, y ni siquiera se ha imaginado que el Perú otorgue una salida soberana al Océano Pacífico a Bolivia pues ello supondría la cesión territorial, lo que es constitucional y políticamente imposible", reiteró.

"Se trata, entonces, de un tema que no existe, no tiene entidad, y, por lo tanto, no se ha planteado. No es un tema de conversación en nuestras históricas relaciones de entrañable amistad con Bolivia y, obviamente, no estará nunca en la agenda bilaterial. En ese sentido seguirá cumpliendo de manera absoluta el mandato constitucional", reiteró.

El ministro de Relaciones Exteriores descartó que sea una política de Estado la aplicación de un referéndum para ceder territorio marítimo a Bolivia. Sobre las declaraciones del presidente Castillo, insistió en que el jefe de Estado tenga esta intención y, por lo tanto, "no lo ha expresado ni ello ha sido parte de las conversaciones" entre ambos países.

Finalmente, Maúrtua explicó que el esperando impulso económico y turístico se logra brindando a Bolivia "un conjunto de facilidades para el tránsito de su comercio" y promoviendo el puerto de Ilo "como una alternativa útil y práctica", así como con facilidades de acceso a zonas económicas para favorecer el desarrollo de Bolivia y del sur del Perú.

Ante el #PlenoDelCongreso, el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, explica “si es una política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al estado boliviano”. pic.twitter.com/Fng6vv34H7 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 1, 2022

