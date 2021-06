Ministro se refirió a las vacunas que se aplican en el Perú. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que los laboratorios Moderna y Pfizer han anunciado que están preparando una tercera dosis de refuerzo contra las nuevas variantes de la COVID-19 que han aparecido en los últimos meses. Según comentó, se trata de un producto que todavía no está en el mercado y que podría aplicarse como refuerzo a todas las personas, independientemente del tipo de vacuna que hayan recibido.

"Lo que sí nos han anunciado, por lo menos dos laboratorios a nivel internacional, como son Moderna y Pfizer, que ellos están trabajando lo que sería una tercera dosis especial, ellos le llaman un booster shot, en inglés, de reforzamiento, que no es la misma dosis que están repartiendo, sino una dosis reforzada contra las variantes que hay ahora predominantes a nivel mundial. Esa sería la novedad, pero todavía no está en el mercado, están terminando las investigaciones", precisó.

"Nos han anunciado si como país estaríamos interesados, hemos dicho que en principio sí, por supuesto, y creo que esa sería una alternativa. Probablemente ya le corresponda al siguiente gobierno incorporar este refuerzo, que además sería aplicable para todo tipo de vacunas, independientemente de cuales hayan sido las vacunas aplicadas previamente", agregó.

El ministro de Salud también destacó que investigaciones internacionales vienen demostrando que las vacunas que se aplican en el Perú son efectivas contra la variante delta, "pero aplicando las dos dosis". "Cuando se aplica una sola dosis la efectividad es de 33% y cuando se aplican las dos es más del 80%", apuntó.

Momentos antes, en entrevista con RPP Noticias, el ministro confirmó un primer caso de la variante delta de la COVID-19 en Lima, en el distrito de Comas, que se suma a un tercer caso confirmado en Arequipa reportado en la víspera por investigaciones del Instituto Nacional de Salud.



"Este es un tercer caso diferente, lo que nos indica que está expandido hasta cierto nivel la presencia de casos y estamos tratando de identificarlos. En el caso de Arequipa felizmente los tres casos son entre leves y moderados y que ya están cumpliendo su ciclo, no han puesto en riesgo la vida de las personas", explicó.



Características de los casos registrados

Sobre este primer caso de variante delta en Lima, el ministro reiteró que "definitivamente" no hay relación entre este caso y los registrados en Arequipa; no obstante, precisó que el tercer caso en esta región no guarda relación con los anteriores, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica.

Sobre el caso registrado en Comas, en Lima, Ugarte mencionó que esto demuestra "que la variante delta está expandiéndose". Agregó que este caso también tiene las características de ser un cuadro leve a moderado, que ya ha culminado su ciclo clínico "y ahora hay tranquilidad respecto a la persona".

"Se ha hecho el cerco epidemiológico, no se han encontrado casos positivos alrededor de la persona misma, pero seguimos buscando porque es probable que hayan otros casos y esto a lo que nos lleva a ser mucho más enfático en el pedido que hacemos a la ciudadanía a no bajar la guardia", apuntó.

