Ministerio de Trabajo dispone dos horas de tolerancia por paro de transportistas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto dos horas de tolerancia por el paro convocado para este jueves, 2 de octubre, por un sector de transportistas.

Además, exhortó a los empleadores a adoptar “medidas flexibles” ante las dificultades de traslado que podrían tener los trabajadores durante la jornada.

“Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso”, indicó el MTPE en un comunicado.

“Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”, añadió.



Comunicado 📢



El MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de transportistas. pic.twitter.com/jPeV87aeiN — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) October 2, 2025

Teletrabajo y compensación de horas

Además, se invocó a los empleadores priorizar el teletrabajo, “con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores”, se lee en el documento.

El Ministerio de Trabajo indicó que el tiempo de demora de los ciudadanos afectados “estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes”.

“Por ningún motivo, dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias”, concluyó.

Como se sabe, un sector de transportistas ha convocado a un paro, para exigir al Gobierno acciones concretas contra la inseguridad ciudadana, flagelo que afecta especialmente a este gremio.

