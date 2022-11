Pedro Castillo ya había acudido al Ministerio Público para rendir su manifestación sobre el caso de plagio | Fuente: Presidencia Perú

El abogado José Luis Palomino Manchego, defensa legal del presidente Pedro Castillo, saludó la decisión de la Fiscalía de Tacabamba de ya no formalizar la investigación preparatoria al mandatario y la primera dama Lilia Paredes Navarro por el presunto delito contra la fe pública por el plagio.

"Era un refrito de refritos que jamás debió presentarse simple y llanamente porque aquí hubo un apresuramiento, como una suerte de cacería de brujas y lo más importante: discutir temas académicos cuando en el fondo quienes han montado todo esto ni siquiera tienen, lo digo respetuosamente, un título profesional", expresó el abogado en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Palomino Manchego afirmó que esta decisión de la Fiscalía ya es definitiva porque ha sido ya vista por varias fiscalías y es simplemente algo ya cerrado.

"Es una decisión definitiva, esto ha sido visto también por la Fiscalía Especializada de Delitos de Funcionarios, o sea ya esto lo han visto otras fiscalías. Por eso creo que esto no queda sombra de dudas, archivo definitivo. Lo puede ver cualquier fiscalía, pero esto ya acabó, así de simple. No podemos pedir peras al olmo. Yo no reconozco que se puede apelar, esto lo puede ver cualquier fiscalía, mañana de repente sale otra denuncia, pero este caso esta cerrado", agregó.

El abogado enfatizó que la investigación no debió darse porque la misma Fiscalía lo está diciendo. Además, sostuvo que en ese entonces (cuando se presentó la tesis) no existía el programa Turnitin, usado para detectar plagios.

El Ministerio Público había iniciado en mayo pasado una pesquisa contra el mandatario y su esposa por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado académico de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV). Esto siempre fue negado por el jefe de Estado.

Pedro Castillo tuvo que ir hasta la Fiscalía hace unos meses para declarar sobre este caso que se sumaba a los otros cinco procesos que se le siguen al mandatario.

Investigación no procede

La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (región Cajamarca) dispuso este lunes que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria al presidente Pedro Castillo y a su esposa Lilia Paredes por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Esto sobre los presuntos plagios en su tesis realizado en la Universidad César Vallejo.

"Acumular la presente carpeta fiscal 313-2022 a la carpeta fiscal N.° 126-2022. En consecuencia, archívese los actuados en el modo y forma de ley", dice el fiscal provincial Juan Ramón Tantalean Olano en su resolución.