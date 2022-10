Presidente Castillo anunció que la próxima semana solicitará al Congreso autorizar un nuevo viaje fuera del país | Fuente: EDITORA PERU | Fotógrafo: VIDAL TARQUI PALOMINO

El presidente Pedro Castillo, durante su discurso en la ceremonia por el 208° aniversario de la Primera Jura de Independencia en Cangallo, Ayacucho, se refirió a la negativa del Congreso para autorizar el viaje presidencial a Europa entre el 12 y 18 del presente octubre.

Como se sabe, el pasado jueves, con 54 votos a favor y 55 en contra, el Parlamento negó la solicitud que hizo el jefe de Estado para reunirse en el exterior con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y también para sostener un encuentro privado con el papa Francisco en el Vaticano.

Expresa preocupación

Durante su alocución, el primer mandatario expresó su "preocupación" por la decisión del Congreso que, según dijo, ha asumido una actitud contraria a los "intereses del pueblo" al negarle la salida al exterior del país.

“Debo también mostrar mi preocupación por una actitud (…) no coherente o no propia de lo que siente el pueblo, que últimamente hizo el Congreso de la República, porque habíamos agendado salir del país esta semana con la finalidad de asumir un compromiso y arrancar un presupuesto con la FAO para la infancia del país, para nuestros niños y jóvenes. Pero, desgraciadamente, hemos sido negados en esa facultad", refirió.



Asimismo, anunció que, para cumplir sus "compromisos" en el extranjero, esta semana volverá a pedir autorización al Legislativo para salir de suelo peruano.

"Pero no vamos a cesar y, desde acá, debo decirles que tenemos pendientes compromisos políticos y económicos fuera del país y, la próxima semana, vamos a solicitar nuevamente al Congreso para salir del país, no para hacer turismo (…) sino para arrancar compromisos para darles a los niños y madres de Cangallo, y a los agricultores de Ayacucho y del Perú", refirió el mandatario.

A su vez, añadió que "no les gusta" su manera de hablar porque "es la primera vez que un hombre rural dirige los destinos del país" y "los escenarios políticos han cambiado".

"Quien sabe no les gusta la forma de hablar, quien sabe no les gusta nuestra forma de proceder, pero no hemos venido a robarle ni un centavo al país", señaló.

Vale decir que, la última vez que el presidente salió del país fue para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Si bien algunos parlamentarios estaban en contra de ello, finalmente aprobaron que el mandatario acuda a este encuentro para reunirse con los demás jefes de Estado en la región.

En dicha cita, Castillo reconoció los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas durante su discurso en la ONU. El mandatario demandó iniciar las conversaciones entre las partes involucradas, a fin de llegar a un acuerdo sobre el territorio no autónomo que le pertenece actualmente al Reino Unido.