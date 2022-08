El abogado del presidente | Fuente: RPP

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, afirmó que el mandatario no incurrió en obstrucción a la justicia por guardar silencio ante la Fiscalía. Según el letrado, el jefe de Estado está en su derecho de callar en el marco de la investigación que se le sigue por su presunta injerencia en un proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"Que el presidente ejerza su derecho a guardar silencio de ninguna manera puede interpretarse esto, desde un punto de vista político, como obstrucción o colaboración como he escuchado con mucha sorpresa. Callar es una forma de defenderte, no le van a decir al presidente cómo defenderse", expresó en el programa Las cosas como son de RPP Noticias.

Benji Espinoza recalcó que no se puede presentar al presidente Pedro Castillo como culpable cuando no tiene acusación y criticó que algunos medios de comunicación ataquen al Ejecutivo.

"Tú no puedes presentar a una persona como culpable cuando ni siquiera tiene acusación. Investigar no es condenar y si es investigado no es culpable, hay que tener cuidado", enfatizó el letrado.

Por otro lado, cuestionó al exministro Mariano González por caer en "contracciones e incoherencias" tras su salida del Mininter. En ese sentido, señaló que el exfuncionario no puede salir a calificar al presidente como jefe de una organización criminal.

Pedro Castillo informa a Colombia que se quedará en el país

El presidente Pedro Castillo lamentó no poder participar en la ceremonia de toma de mando de su homólogo colombiano Gustavo Petro, por lo cual responsabilizó al Congreso de la República.

"Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia (...) El Congreso de la República no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú", señala la misiva.

El jefe de Estado refirió que la decisión del Parlamento "no se condice" con las "históricas" relaciones entre ambos países.

"Le aseguro que la decisión del Congreso de la República no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a nuestros países", refiere el documento.

Pedro Castillo permaneció ayer por aproximadamente una hora en la Fiscalía, tras lo cual abandonó el lugar y regresó a Palacio caminando junto a sus abogados.

Durante la diligencia, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del Gobierno, por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir para separarlos y mantener el orden en la zona.