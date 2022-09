Colectivo de Ley de Cáncer Infantil califica de "burla" incumplimiento de promesa del presidente Castillo con pacientes oncológicos

Karina Pujar, vocera del colectivo "Ley de cáncer infantil" | Fuente: RPP

La vocera del colectivo "Ley de cáncer infantil", Karina Pujar, señaló este miércoles que el Gobierno se burló de los pacientes con cáncer al aclarar recientemente que no hay fondos para cumplir con la promesa del presidente Pedro Castillo, quien ofreció 4 183 millones de soles para garantizar el tratamiento integral y el acceso a medicamentos oncológicos.

En entrevista con el programa Encendidos de RPP, Karina Pujar recordó que el mandatario Pedro Castillo recibió el pasado 12 de mayo en Palacio de Gobierno a niños oncológicos para brindar una "pizca de esperanza" a través de un monto del Ejecutivo.

"A la fecha nosotros hemos tenido reuniones donde consultábamos cuándo se iba a habilitar el cheque mencionado por el presidente, fue en mayo, estamos detrás muchos meses, ya se han cumplido cuatro meses desde lo que él prometió y sin embargo, siempre nos indicaban lo mismo: no hay presupuesto. A gran escala nosotros ya veníamos sospechando que este cheque no tenía fondos", dijo.

"Sin embargo, ya el ministro de Economía, el doctor Kurt ha podido informar de manera televisa que no tenemos fondos para poner en práctica lo que el presidente informó en esos momentos. Para nosotros ha sido una burla, impotencia total porque en toda esta habilitación de dinero se proporcionaba muchos temas importantes, que es el subsidio oncológico para pacientes de familias que vienen de provincias sin un sol a la capital y tiene que solventarse y hablaban también de albergues que de momento no se podrá ejecutar porque no hay presupuesto", añadió.





Fallecimientos de niños y sanciones

Karina Pujar aseguró que cada día fallecen un aproximado de cinco niños oncológicos en todos los hospitales a nivel nacional debido a la "burocracia" que impide otorgar tratamientos con normalidad y rapidez. Además, exigió sanciones a funcionarios por tantas muertes de niños con cáncer.

"Todo lo que nos indicó el presidente Castillo no se está cumpliendo, la máxima autoridad que tiene que velar por la vida de los pacientes nos ha tomado el pelo, ¿qué podemos esperar de los demás funcionarios?", señaló.

Tras recordar pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la Repúlica, Karina Pujar insistió en "sanciones ejemplares" por la falta de medicamentos y tratamiento adecuado en hospitales del país

"Se han burlado de nosotros, no lo toman con seriedad a la lucha que nosotros venimos caminando todas las familias oncológicas, es una lucha ardua la que es enfrentarse contra el cáncer, solo las familias que lo viven lo padecen y saben de la magnitud de lo que les estoy informando. Luchar contra el cáncer no es fácil y sobre todo con un hijo es muy duro, muy difícil, es ver a tu niño día a día desgastárse por los tratamientos y más duro es saber que el día de mañana no vas a tener medicamentos o tener cama en un hospital", dijo.





NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor José Gereda, médico alergista e inmunólogo de la clínica Ricardo Palma, explicó que la rinitis es cualquier inflamación que ocurra en la nariz y que a diferencia de otros tipo de inflamaciones produce congestión, picazón nasal siendo la más común el resfrío. Agregó que se produce por sustancias orgánicas del medio ambiente que activa de forma exagerada al sistema inmune de 30% a 40% de la población. Lo más común en Lima son los ácaros de polvo en casa, que son partículas de deshecho de los ácaros que viven en las casas o en los colchones y almohadas. El ácaro se prolifera mucho más en zonas húmedas y en el caso de Lima tiene características especiales porque hay mucha humedad que llega al 100%.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.