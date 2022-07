Beder Camacho presentó información falsa | Fuente: Foto: Beder Camacho

El periodista de investigación Américo Zambrano, del semanario Hildebrandt en sus Trece, dio detalles de la llamada que recibió de parte del subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, en la cual le ofreció supuesta información sobre un presunto plagio en la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En diálogo con RPP Noticias, el periodista comentó que Beder Camacho se contactó con él -por primera vez- la tarde del pasado sábado 23 de julio, horas antes de que el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco se entregara a la justicia; es decir, cuando se encontraba "negociando" con el Ministerio Público las condiciones de su entrega.

"Me dijo que había obtenido mi número a través de colegas periodistas y que tenía una denuncia importante que hacer contra la fiscal de la Nación, ya que, según dijo, la doctora Patricia Benavides habría plagiado su tesis. Acto seguido, dijo que necesitaba que la noticia se publique inmediatamente y que 'luego conversamos'"", relató.

"Beder Camacho, en la conversación que tuvo conmigo, estaba muy ansioso, muy desesperado, porque se difunda rápidamente algún titular diciendo que la fiscal de la Nación plagió su tesis. Esto me hace pensar que Beder Camacho y Palacio de Gobierno estaban advertidos de que Bruno Pacheco estaba negociando su captura, que ocurriría horas después", añadió en otro momento.

El periodista comentó que tras la insinuación que realizó Beder Camacho, comenzó a grabarlo. Según la otra denuncia del funcionario de Palacio de Gobierno, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo una serie de cambios de fiscales para favorecer a su hermana en una investigación.

Sobre el audio, Zambrano confirmó que se trata de la voz de Beder Camacho, ya que, además, indicó que se verificó el número telefónico que realizó la llamada al semanario, el cual se encuentra a nombre del subsecretario del Despacho Presidencial. Ante esto, el periodista consideró que las autoridades deberían pronunciarse sobre un operativo para sabotear a la justicia.

"El señor Beder Camacho es el subsecretario general del Despacho Presidencial y en los hechos es un importante operador político del presidente Pedro Castillo que ha sido mencionado, no solo por el exministro Mariano González en un intento por controlar la búsqueda de la Policía al señor Bruno Pacheco, Juan Silva y el sobrino del mandatario", indicó.

"Además, Beder Camacho nos ha querido sembrar una información que no es correcta, que es falsa. Con respecto a los cambios de los fiscales, las pruebas, entre comillas, que nos envió, fueron una serie de artículos periodísticos que, en efecto, dan cuenta de estos cambios sorpresivos en los cuales Patricia Benavides no se ha pronunciado todavía", agregó.

La llamada de Beder Camacho al semanario

Esta mañana se conoció que Beder Camacho ofreció al semanario Hildebrandt en sus Trece supuesta información sobre un presunto plagio en la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; sin embargo, ese medio comprobó que la acusación era falsa. Este hecho ocurrió el pasado sábado, antes de que Bruno Pacheco se entregue a la justicia.

Según el semanario, horas antes de que el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se entregara a la justicia, Beder Camacho se puso en contacto con ese medio para ofrecer supuesta información comprometedora de la fiscal Patricia Benavides, quien está a cargo de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presuntas irregularidades.

La nota da cuenta de que Camacho llamó sorpresivamente al semanario para asegurar que tenía supuestas evidencias de que la jefa del Ministerio Público habría plagiado su tesis y desarmado al equipo de investigación del caso 'Cuellos Blancos del Puerto' para favorecer, supuestamente, a su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada en este escándalo.

Beder Camacho prometió enviar toda la información a través del WhatsApp y pidió que esta se publique de inmediato.

Sin embargo, tras una indagación, el semanario Hildebrandt en sus Trece comprobó que el funcionario público entregó información que era falsa contra la titular de la Fiscalía. Para el medio, esto formaría parte de una "campaña de desprestigio" contra la fiscal que investiga al presidente Castillo por varios presuntos delitos, como corrupción y organización criminal.

Según el semanario, terminado el diálogo con Beder Camacho, el funcionario de confianza de Pedro Castillo entregó vía WhatsApp tres archivos en los que supuestamente aparecían las pruebas de que la fiscal habría plagiado su tesis. Sin embargo, una revisión de Hildebrandt en sus Trece encontró, en primer lugar, que el artículo en cuestión no era una tesis.

"Es un artículo académico en una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Alas Peruanas en el 2017 (…) El texto, sometido al programa Turnitin, no arrojó plagio. En algunas páginas del artículo, Benavides no incluye las referencias de dónde habría obtenido algunos conceptos, pero Turnitin no encontró similitudes con otros trabajos", se señala.

