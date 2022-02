Pedro Castillo participó de una actividad oficial. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, destacó que la responsabilidad demostrada por las autoridades y los peruanos para enfrentar la crisis sanitaria y económica, ha permitido que el Perú sea reconocido como el país con la economía más sólida y estable de la región.

"A pesar del ruido político innecesario, hoy demostramos al Perú y al mundo que somos un gobierno con estabilidad económica sostenible y confiable. Desde Amazonas llamo a los inversionistas, a los empresarios privados a invertir en el país, en Amazonas y sus distritos, para potenciar la riqueza turística y agropecuaria", subrayó.

Para alcanzar este objetivo, sostuvo que es necesario la unidad y el compromiso del Ejecutivo, del gobernador regional, de los alcaldes y de las diferentes instancias del Estado que deben hablar un solo lenguaje, a fin de impulsar el desarrollo del país.

"Para eso es necesario la unidad y el compromiso del Gobierno Central, del gobernador, del alcalde provincial, de los alcaldes distritales, las diferentes instancias de gobierno tenemos que hablar un solo lenguaje. Por eso, creemos importante estos compromisos cercanos", señaló desde Chachapoyas.

Posteriormente, el jefe del Estado se trasladó a la provincia de Rodríguez de Mendoza, donde ante el pedido del alcalde de esta ciudad, Helder Rodríguez, para la ejecución de la carretera Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza, aseguró que este lunes el ministro de Transportes y Comunicaciones lo recibirá para hacer viable esta obra.

Presidente @PedroCastilloTe: "El Perú está en el mejor momento económico, dándole tranquilidad, sostenibilidad y garantía económica, política y social a la población".#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/NY4li8P8Bp — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 18, 2022

Retorno a las clases escolares

En otro momento, Pedro Castillo aseguró que en su gobierno ningún niño se quedará sin matrícula escolar ni fuera del sistema educativo, durante una reunión con autoridades locales y un encuentro que sostuvo con la población en la región Amazonas.

Sostuvo que la transparencia en la ejecución de obras y la revisión de algunos contratos permitirá tener ahorros sustanciales para declarar en emergencia la educación y atender las necesidades urgentes como infraestructura, equipamiento, maestros bien capacitados y alimentación para los escolares.

"En mi gobierno no quedará ningún alumno sin matrícula. Los niños no pueden estar fuera de la escuela, del sistema educativo. Muchas veces nos han dicho que debemos combatir la deserción escolar, pero los niños no son los desertores; hay que recuperar a esos niños", enfatizó.





En esa línea, pidió a los alcaldes provinciales, distritales y de centros poblados, así como a los congresistas de Amazonas y a los líderes sociales participar en esta reunión, que permitirá agendar las principales obras para la región y conocer en qué se invierte el presupuesto que destina el Ejecutivo a sus autoridades.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué significa estar "completamente" vacunado?