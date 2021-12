El presidente de la República, Pedro Castillo, y la vivienda en el pasaje Sarratea (Breña) | Fuente: Presidencia /RPP

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea (Breña), donde el mandatario Pedro Castillo mantuvo reuniones, reconoció su voz en un audio que el programa Cuarto Poder ha adelantado difundirá esta noche y afirmó que "no hay nada que pueda comprometer al presidente" Pedro Castillo.



En entrevista con el programa Latina Noticias, el empresario afirmó que se comunicó la semana pasada con los periodistas de América Televisión para consultar qué material publicarían en relación a su vivienda y uno de ellos grabó la llamada sin su consentimiento. Precisó que no ofreció nada al comunicador.



"Conozco a Stefanie Medina y un día antes que salgan los audios contacto con ella y le pregunto qué iba a salir, si iba a salir algo... esto fue la semana pasada y me dice 'no, yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi compañero Eduardo', entonces es ahí donde ella me pasa el teléfono y digo 'hermano sería importante que no saques porque no hay nada ahí, más bien estamos mal informando al país y vamos a poner más inestable al país'", relató.



Además, Segundo Alejandro Sánchez señaló que otra de las consultas del periodista fue por qué el mandatario Pedro Castillo no da entrevistas.

"Le dije que se está organizando, entonces en cualquier momento el Presidente va a salir a dar entrevistas, pero no hay nada, absolutamente nada", sostuvo.



Denuncia contra periodistas

Además, el empresario adelantó que esta semana su abogado presentará una denuncia contra los citados comunicadores ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas del Perú. "Así no se puede hacer periodismo en el Perú, grabando, filmando a escondidas, de verdad no me parece eso", agregó.

"Definitivamente no hay nada (que pueda comprometer al Presidente), no hay nada, por qué tendría que mentirle al país", dijo Segundo Alejandro Sánchez Sánchez.



El programa Cuarto Poder anunció que este domingo relevará un audio sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo. "Pero apóyennos esta vez. Justamente estamos, mira, saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, que nos ponen más inestables", se escucha en parte del audio.

El sábado durante una ceremonia en Urubamba, el presidente Pedro Castillo se refirió a las posibles revelaciones periodísticas que podrían aparecer el fin de semana sobre su gestión.



"Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo", dijo en Cusco.

