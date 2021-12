Karelim López visitó la casa de Breña. | Fuente: RPP Noticias

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez es el dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, donde afirma viven su madre, su hermana y su sobrino. Además, dijo a Latina Noticias que el presidente Pedro Castillo iba a cada 15 días o una vez a la semana a la oficina y al piso que dispone en el edificio.

“Mi madre, mi hermana y mi sobrino viven ahí. Mi mamá cocina muy bien, comida cajamarquina, y es por eso que el presidente va a comer ahí. Hace algunas reuniones familiares. Tiene un piso y una oficina. Muchas veces su familia y amigos lo visitan. No quiere vincularlos a Palacio, su familia es grande”, refirió Sánchez a Latina Noticias.



Consultado por la presencia de funcionarios públicos o personas vinculadas a proveedores del Estado, como el caso de Karelim López, Sánchez dijo que no la conoce y que consultó al sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo. En las imágenes difundidas por Cuarto Poder, aparece en varias oportunidades el sobrino del mandatario recibiendo a los visitantes de la casa de Sarratea.



“Me dijo que: ‘ha llegado la señora Karelim a buscarlo al presidente, pero se fue, porque no lo encontró’. Le pregunté a Fray y me dijo que ‘llegó a la casa en busca del presidente, que quería dejarle unos documentos, pero no lo encontró’”, dijo a Latina.



Sánchez es un empresario dedicado al rubro de la importación de equipos médicos y de casas prefabricadas. Afirma que conoce al presidente Pedro Castillo desde el 2017.



Sánchez dijo que los sobrinos del presidente también visitan de vez en cuando la casa de Sarratea. “Hay una amistad con mi señora madre. Mi mamá cocina comida cajamarquina y los chicos [sobrinos] van”, dijo.



El sobrino Fray



Como se sabe, el mandatario tiene un extenso núcleo familiar. Es el tercero de nueve hermanos, por ende, también cuenta con muchos sobrinos. Uno de ellos es Fray Vásquez Castillo, hijo de su hermana Adelina Castillo.

Sudaca reportó en junio que Vásquez Castillo, junto a otros primos más, fue un miembro activo de la campaña presidencial de su tío. Durante el proceso de transferencia, su nombre figuró como integrante de la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa, según informó Perú21.

Asimismo, registra una visita a dicho ministerio en agosto de este año. Consultado por este incidente, el ministro Walter Ayala contó en RPP Noticias que Fray Vásquez fue a saludarlo y le dio la “bienvenida”. “Me sentí alegre que un entorno del presidente venga a saludar”, refirió.

Sobre las reuniones que mantuvo el presidente Pedro Castillo en la casa de Breña, el fiscal Tello dijo que, si bien son irregulares, hasta el momento no ameritan una investigación porque no hay indicios de comisión de un delito.