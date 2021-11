Pedro Castillo manifestó que guardó silencio desde que asumió la Presidencia y que ha sido respetuoso, pero que hoy se siente en la obligación de salir y "decir la verdad tal y como es al país" sobre su gestión. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó este martes a los parlamentarios por tratar de impulsar una vacancia en su contra y pidió que rindan cuentas al país por más de 100 días de trabajo en el Congreso de la República.



"Quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan y caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros yo he pasado por muchas luchas más cruentas y hoy que soy gobierno no voy a retroceder", dijo en Huancavelica.



Pedro Castillo manifestó que guardó silencio desde que asumió la Presidencia y que ha sido respetuoso, pero que hoy se siente en la obligación de salir y "decir la verdad tal y como es al país" sobre su gestión.

"Hemos pasado más de 100 días de Gobierno y el Congreso de la República y el pueblo, como está en su derecho, nos ha pedido un informe de lo que estamos haciendo. Tanto los congresistas como el Gobierno hemos sido elegidos en la misma fecha, en la misma oportunidad. Ustedes se fueron a las urnas a elegir congresistas y gobierno central y desde acá debo decir que es momento también que el Congreso rinda cuenta al país de estos más de 100 días ¿qué cosa está haciendo por el Perú? y que informen cuántas leyes han hecho por el país y que no me obstruyan el camino", indicó.

"Sin abusar de la comunidades"

Asimismo, Pedro Castillo consideró que ya es momento de agendar junto al Congreso para llamar a las empresas privadas a invertir en el país, pero "con reglas claras y sin abusar de las comunidades, sin abusar del campesino, sin abusar de los niños".

"La reactivación económica y lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de hermanos y hermanas del interior del país dependen de las inversiones públicas y privadas, pero también de carreteras y obras viales de primer nivel que conecten los centros poblados con las grandes ciudades, que conecten con la chacras, que conecten con los mercados", destacó.

De otro lado, Pedro Castillo condenó "actitudes nefastas" de algunos medios de comunicación que "han editado que estaba solo en Huancavelica y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto".



"Aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y los conovoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir da un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa", dijo.



Además, Pedro Castillo expresó que no permitirá que le impogan una "agenda que no piensa como el pueblo". "Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos (...) y por estos niños no voy desmayar, y no me voy a chupar. Vengo acá a ratificar mi compromiso para trabajar por nuestro pueblos más profundos del país", agregó.

El presidente Pedro Castillo realizó estas declaraciones tras participar en la ceremonia del inicio de la obra de asfaltado de la carretera Pucapampa - Tinquerccasa - Chuñunapampa – Paucará, en la región de Huancavelica.

