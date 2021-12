Fernando Tincopa analizó la situación del Gobierno tras el rechazo a la moción de vacancia. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El politólogo Fernando Tincopa, especialista del Centro Wiñaq, consideró que los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país, como el rechazo a la moción de vacancia presidencial, "han dejado claro que Perú Libre funciona como una póliza de seguro para el Poder Ejecutivo", la cual, "va a tener una prima bastante alta".

"El poder de condicionamiento de (Vladimir) Cerrón, o del ala dura, sobre designaciones en puestos claves, o poder en general, ha incrementado y probablemente vayamos a ver este tipo de cosas expresadas en puestos estratégicos que para el 'cerronismo' o el ala dura de Perú Libre le parecen claves", señaló el politólogo.

En entrevista con RPP Noticias, el analista estimó que esta situación podría darse en la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, Ministerio del Interior e incluso en la Presidencia del Consejo de Ministros, "porque algunos de estos puestos pueden resultarles hostiles". Advirtió, además, que podrían ocurrir "pequeñas grandes designaciones en directorios, gerencias o viceministerios".

Tincopa también estimó que la "ambivalencia" del Poder Ejecutivo podría beneficiar al presidente Pedro Castillo al momento de favorecer a los sectores que lo apoyaron frente a la moción de vacancia, ya que estos tienen "objetivos distintos". Mientras que el ala dura de Perú Libre buscaría llegar al Gobierno, señaló que las otras bancadas tienen "incentivos regionales".

Vocero de Perú Libre saluda rechazo a la moción de vacancia

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, ha destacado el rechazo a la moción de vacancia presidencial y expresó su saludo a las bancadas del Congreso "que han apostado por la democracia". Esto luego de que la votación en el Pleno del Parlamento impidiera la admisión a debate de este recurso.

"Cuando llegamos a la capital muchas personas decían que éramos extremistas, comunistas, obstruccionistas, sin embargo, la historia nos está dando cuenta de que es momento de abandonar esa cultura de odio, esa cultura de querer desestabilizar al país teniendo como instrumento al Congreso de la República", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que su bancada seguirá trabajando por su ideario, al que muchos califican como "desfasado", pese a que consideró que la Constitución "ya tiene un tiempo de desfase". Asimismo, opinó que el compromiso de los políticos que apoyaron a Pedro Castillo, incluido su hermano Vladimir Cerrón, es con "la democracia".

El vocero de la bancada de Perú Libre reconoció que, pese a que el Congreso no admitió debatir la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo "deberá responder" por los cuestionamientos a su gobierno. No obstante, consideró que "no es momento" para pensar en cambios en los ministerios porque el país necesita estabilidad "y seguir adelante".

"Aquí desde el inicio se ha tenido una dirección de interpelar a cada ministro que aparezca, vamos por uno, vamos por otro. El Congreso se ha dado cuenta de que esto genera inestabilidad, estamos con un margen en algunas encuestadoras con desaprobación, así que tenemos que rectificar y mejorar esta condición", apuntó.

