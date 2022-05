Fiscalía remite al presidente Pedro Castillo pliego de preguntas para responder como testigo en la investigación contra Karelim López

La fiscal Luz Taquire dispone que carece de objeto reprogramar la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo por haber optado según sus facultades por priorizar el pliego interrogatorio. | Fuente: Editora Peru

La fiscal Luz Taquire remitió al presidente de la República, Pedro Castillo, el pliego de preguntas que deberá responder en calidad de testigo dentro de la investigación preliminar seguida a la empresaria Karelim López, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado.

La magistrada aceptó así la solicitud que hizo el jefe del Estado, a través de su defensa legal, para que la declaración testimonial se realice a través de un pliego interrogatorio relacionado con este caso.

La representante del Ministerio Público precisó en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que de esta forma implícita se deja en claro que Pedro Castillo no la recibirá para recabar su declaración y opta por recibir un pliego interrogatorio, donde brindará su testimonio por escrito en atención a las prerrogativas que lo otorga la ley en su condición de presidente de la República .

Ante ello, la magistrada estableció que carece de objeto reprogramar la declaración testimonial del mandatario por haber optado según sus facultades por priorizar el pliego interrogatorio.

La fiscal Luz Taquire remarcó además en su resolución que antes de enviar este pliego interrogatorio realizó un “control de pertenencia” de las preguntas que fueron formuladas por la defensa legal de los investigados Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y la Procuraduría para casos de Lavado de Activos que intervienen en esta investigación preliminar.

